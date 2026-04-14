Prima pagină » Actualitate » Ce spune Ministrul Energiei despre vizita în SUA: „România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară”

Ce spune Ministrul Energiei despre vizita în SUA: „România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară”

Ce spune Ministrul Energiei despre vizita în SUA: „România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că obiectivul principal este ca România să deveniă prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează direct producția de energie nucleară.

Declarația ministrului vine după ce a avut o întâlnire oficială cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale. Discuțiile au vizat investițiile energetice menite să crească competitivitatea economică și securitatea energetică a României.

„Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, despre investițiile în energie care susțin competitivitatea economiei României și creează locuri de muncă”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

România are nevoie de investiții strategice

Potrivit lui Bogdan Ivan, România are nevoie de investiții „masive și bancabile” în termoficare urbană și eficiență energetică. De asemenea, oficialul a anunțat că aceste direcții sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene.

„România are nevoie de investiții masive și bancabile în termoficare urbană și eficiență energetică, modernizarea rețelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze și flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum și în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix. Aceste direcții sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene și orientat exact spre deblocarea acestor investiții”.

Ivan: Am cerut trecerea rapidă la un pachet „One World Bank Group”

Ministrul Energiei a anunțat că partea română a cerut accelerarea mecanismelor financiare dedicate pregătirii proiectelor energetice. Ivan spune că rezultatele pentru oameni și companii vor fi costurile mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă.

„Am cerut trecerea rapidă la un pachet „One World Bank Group” pentru pregătire de proiecte, finanțare programatică și garanții care reduc costul capitalului și atrag investitori. Rezultatul pentru oameni și companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă, susținută de infrastructură energetică modernă și sigură. Le mulțumesc colegilor mei, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, pentru colaborare și pentru susținerea acestor direcții strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”.

SPORT Ce a pățit o fotbalistă din Iran după ce a cerut azil în Australia. Ulterior, sportiva și-a retras cererea
22:36
Ce a pățit o fotbalistă din Iran după ce a cerut azil în Australia. Ulterior, sportiva și-a retras cererea
ȘTIINȚĂ Ce înseamnă dacă visezi un bloc prăbușit. Specialiștii vorbesc de incertitudine și dezechilibru
21:54
Ce înseamnă dacă visezi un bloc prăbușit. Specialiștii vorbesc de incertitudine și dezechilibru
TURISM Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni
21:39
Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni
ULTIMA ORĂ România își consolidează poziția economică la Washington. Nazare: „Prezența activă a României la Washington este tot mai importantă”
20:49
România își consolidează poziția economică la Washington. Nazare: „Prezența activă a României la Washington este tot mai importantă”
ALERTĂ Incendiu izbucnit într-un bloc social din Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție
20:40
Incendiu izbucnit într-un bloc social din Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
20:24
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
Mediafax
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Ucrainenii ar fi lansat de două ori purtători de rachete în spațiu. Tehnologia ar putea avea aplicații anti-rachetă, inclusiv împotriva sistemului Oreșnik
Mediafax
Trump reacționează la înfrângerea suferită de Viktor Orban: Era prietenul meu, dar nu au fost alegerile mele
Click
Cine sunt suspecții judecați pentru furtul tezaurului dacic. Înțelegerea șocantă făcută de autoritățile olandeze cu hoții
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un nou crater pe Lună, cu un diametru de 225 de metri, a fost fotografiat cu o sondă NASA
CONTROVERSĂ Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”
22:36
Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”
UTILE Când este bine să speli în Săptămâna Luminată. În ce zile după Paște poți face curățenie
22:12
Când este bine să speli în Săptămâna Luminată. În ce zile după Paște poți face curățenie
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Virgil Bălăceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Virgil Bălăceanu
EDITORIAL Ștefan Popescu, analiza momentului: Trump deschide un nou front. Războiul cu Vaticanul
21:35
Ștefan Popescu, analiza momentului: Trump deschide un nou front. Războiul cu Vaticanul
FLASH NEWS George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
20:54
George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
FLASH NEWS 🚨 Cum au decurs primele negocieri directe dintre Israel și Liban. Delegații din cele două țări s-au întâlnit cu Marco Rubio la Washington
20:31
🚨 Cum au decurs primele negocieri directe dintre Israel și Liban. Delegații din cele două țări s-au întâlnit cu Marco Rubio la Washington

