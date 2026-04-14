Ce spune Ministrul Energiei despre vizita în SUA: „România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că obiectivul principal este ca România să deveniă prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează direct producția de energie nucleară. Declarația ministrului vine după ce a avut o întâlnire oficială cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale. Discuțiile au vizat investițiile energetice menite să crească competitivitatea economică și securitatea energetică a României.

„Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, despre investițiile în energie care susțin competitivitatea economiei României și creează locuri de muncă”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

România are nevoie de investiții strategice

Potrivit lui Bogdan Ivan, România are nevoie de investiții „masive și bancabile” în termoficare urbană și eficiență energetică. De asemenea, oficialul a anunțat că aceste direcții sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene.

„România are nevoie de investiții masive și bancabile în termoficare urbană și eficiență energetică, modernizarea rețelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze și flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum și în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix. Aceste direcții sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene și orientat exact spre deblocarea acestor investiții”.

Ivan: Am cerut trecerea rapidă la un pachet „One World Bank Group”

Ministrul Energiei a anunțat că partea română a cerut accelerarea mecanismelor financiare dedicate pregătirii proiectelor energetice. Ivan spune că rezultatele pentru oameni și companii vor fi costurile mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă.

„Am cerut trecerea rapidă la un pachet „One World Bank Group” pentru pregătire de proiecte, finanțare programatică și garanții care reduc costul capitalului și atrag investitori. Rezultatul pentru oameni și companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă, susținută de infrastructură energetică modernă și sigură. Le mulțumesc colegilor mei, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, pentru colaborare și pentru susținerea acestor direcții strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”.

