Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”

Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”

Nicolae Oprea
23 feb. 2026, 13:01, Actualitate
Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe pagina sa de Facebook că se află în Ucraina, unde s-a întors după patru ani de la debutul războiului cu Rusia. „Rusia a lansat mii de drone și bombe ghidate asupra infrastructurii energetice și a cartierelor de locuințe”, scrie Ionuț Moșteanu.

„În aceste zile am revenit în Ucraina. Mâine se fac 4 ani de la invazia rusă și vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor. În ultimele luni au fost temperaturi de până la -20°C. Este una dintre cele mai geroase ierni în Ucraina. În același timp, Rusia a lansat mii de drone și bombe ghidate asupra infrastructurii energetice și a cartierelor de locuințe.

Bombe și frig. Asta e una dintre strategiile Rusiei împotriva țării vecine”, scrie Ionuț Moșteanu.

Fostul ministru al Apărării mai precizează că în ultimul an, Rusia a lansat peste 56 de mii de atacuri aeriene.

Ionuț Moșteanu: „Sunt 4 ani de la începutul războiului criminal al Rusiei împotriva Ucrainei”

„Sunt 4 ani de la începutul războiului criminal al Rusiei împotriva Ucrainei. Doar în ultimul an, Rusia a lansat peste 56.000 de atacuri aeriene – drone, rachete de croazieră și balistice – de patru ori mai multe decât în 2024. Peste 54.000 au fost doar atacuri cu drone asupra infrastructurii civile.

Nu au atacat baze militare. Au fost atacuri împotriva infrastructurii energetice. Școli, spitale, biserici, blocuri de locuințe bombardate. Chiar și fabricile de ciocolată și adăposturile de animale au devenit ținte pentru Rusia lui Putin.

În acești patru ani, suferința Ucrainei a fost de neimaginat pentru fiecare dintre noi.

Cifrele ONU arată că peste 15.000 de civili au fost uciși, iar alți peste 41.000 răniți. Milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele. Cei mai mulți, peste 5 milioane, refugiați în Europa. Peste 3,7 milioane de persoane strămutate intern. O criză umanitară fără precedent chiar în Europa”, scrie Moșteanu.

„Pe 24 februarie, România trebuie să arate că nu uită. Că înțelege ce se întâmplă la granița noastră. Că știe că Ucraina nu luptă doar pentru ea, ci și pentru securitatea noastră.

Pentru că atunci când un stat încearcă să înghețe un popor până la moarte, când îi atacă școlile, spitalele și bisericile, nu mai este doar un război. Este o crimă împotriva umanității.

Și nu putem fi indiferenți”, mai scrie deputatul USR.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
INCIDENT Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
13:01
Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
LIFESTYLE Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer
12:59
Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Este încălzirea pe centrală dăunătoare pentru piele? Ce spun dermatologii
CONTROVERSĂ Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
14:20
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
SPORT Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
14:20
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
SPORT FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
14:03
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
ALERTĂ Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
13:22
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
FLASH NEWS Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție
13:12
Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție

Cele mai noi

Trimite acest link pe