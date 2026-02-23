Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe pagina sa de Facebook că se află în Ucraina, unde s-a întors după patru ani de la debutul războiului cu Rusia. „Rusia a lansat mii de drone și bombe ghidate asupra infrastructurii energetice și a cartierelor de locuințe”, scrie Ionuț Moșteanu.

„În aceste zile am revenit în Ucraina. Mâine se fac 4 ani de la invazia rusă și vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor. În ultimele luni au fost temperaturi de până la -20°C. Este una dintre cele mai geroase ierni în Ucraina. În același timp, Rusia a lansat mii de drone și bombe ghidate asupra infrastructurii energetice și a cartierelor de locuințe.

Bombe și frig. Asta e una dintre strategiile Rusiei împotriva țării vecine”, scrie Ionuț Moșteanu.

Fostul ministru al Apărării mai precizează că în ultimul an, Rusia a lansat peste 56 de mii de atacuri aeriene.

Ionuț Moșteanu: „Sunt 4 ani de la începutul războiului criminal al Rusiei împotriva Ucrainei”

„Sunt 4 ani de la începutul războiului criminal al Rusiei împotriva Ucrainei. Doar în ultimul an, Rusia a lansat peste 56.000 de atacuri aeriene – drone, rachete de croazieră și balistice – de patru ori mai multe decât în 2024. Peste 54.000 au fost doar atacuri cu drone asupra infrastructurii civile.

Nu au atacat baze militare. Au fost atacuri împotriva infrastructurii energetice. Școli, spitale, biserici, blocuri de locuințe bombardate. Chiar și fabricile de ciocolată și adăposturile de animale au devenit ținte pentru Rusia lui Putin.

În acești patru ani, suferința Ucrainei a fost de neimaginat pentru fiecare dintre noi.

Cifrele ONU arată că peste 15.000 de civili au fost uciși, iar alți peste 41.000 răniți. Milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele. Cei mai mulți, peste 5 milioane, refugiați în Europa. Peste 3,7 milioane de persoane strămutate intern. O criză umanitară fără precedent chiar în Europa”, scrie Moșteanu.

„Pe 24 februarie, România trebuie să arate că nu uită. Că înțelege ce se întâmplă la granița noastră. Că știe că Ucraina nu luptă doar pentru ea, ci și pentru securitatea noastră.

Pentru că atunci când un stat încearcă să înghețe un popor până la moarte, când îi atacă școlile, spitalele și bisericile, nu mai este doar un război. Este o crimă împotriva umanității.

Și nu putem fi indiferenți”, mai scrie deputatul USR.