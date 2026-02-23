Câtă energie produce zilnic un panou fotovoltaic. Iată ce influențează randamentul

Tot mai mulți români vor să își monteze sistemele solare, iar una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de cât produce zilnic un panou fotovoltaic. Specialiștii arată că, în prezent, cele mai utilizate panouri pentru uz rezidențial au o putere nominală situată între 400 și 550 W.

Dar, mare grijă, fiindcă energia efectiv generată depinde de condițiile reale de funcționare.

Producția medie zilnică a unui panou fotovoltaic

Un panou fotovoltaic de aproximativ 400-450 W poate genera, în medie, între 1,3 și 2,5 kWh pe zi. În perioadele de vară, cu cer senin și radiație solară puternică, producția poate depăși 3 kWh, dar în sezonul rece valorile scad considerabil, uneori sub 1 kWh pe zi.

Variațiile sezoniere de producție sunt explicate prin numărul de zile însorite. Un panou de 450 W produce frecvent între 1,3 și 2,2 kWh zilnic, cu diferențe vizibile între lunile de vară și cele de iarnă.

Zonele sudice ale țării beneficiază, în general, de o producție mai mare datorită numărului mai ridicat de zile însorite. De asemenea, și modul de instalare contează: un panou montat pe acoperiș, corect orientat, va avea un randament superior unuia poziționat vertical sau pe direcția est-vest.

Este bine de avut în vedere că producția reală nu coincide cu puterea înscrisă pe eticheta panoului, deoarece aceasta este măsurată în condiții ideale de laborator. În utilizarea de zi cu zi, intervin mai mulți factori:

intensitatea radiației solare și numărul de ore de Soare pe cer;

orientarea și unghiul de înclinare;

temperatura mediului – căldura excesivă poate reduce eficiența;

eventualele umbre sau obstacole;

pierderile din sistem (invertor, cabluri), care pot diminua producția cu 10-20%.

De asemenea, randamentul variază pe parcursul zilei: dimineața și seara este mai redus, iar la prânz atinge valorile maxime.

Cum se raportează producția la consumul unei locuințe

Pentru a evalua utilitatea investiției, producția trebuie comparată cu necesarul de energie al unei case. O gospodărie obișnuită consumă, în medie, între 6 și 10 kWh pe zi. Dacă un panou produce aproximativ 1,8 kWh zilnic, ar fi necesare circa 4-6 panouri pentru a acoperi un consum de 8-9 kWh în condiții favorabile.

Totuși, sistemele fotovoltaice nu sunt dimensionate doar pe baza unei zile medii, ci pe baza producției anuale. Se ia în calcul producția totală pe an și se împarte la 365 pentru a obține o medie. De exemplu, un sistem de 5 kW instalat poate produce între 5.500 și 7.000 kWh pe an, ceea ce înseamnă o medie zilnică de aproximativ 15-19 kWh.

În concluzie, producția zilnică a unui panou fotovoltaic depinde de puterea instalată, condițiile meteo, amplasare și sezon. În condiții obișnuite, se situează între 1,3 și 2,5 kWh pe zi.

