Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război

23 feb. 2026, 13:22, Știri externe
Violențele din Mexic au escaladat în toată țara, cu incendii majore, blocaje rutiere și ciocniri ale cartelurilor de droguri cu forțele de ordine după moartea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poreclit El Mencho, considerat liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) și unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume. Operațiunea împotriva lui El Mencho a avut loc în contextul unei presiuni crescânde din partea administrației Trump împotriva cartelurilor mexicane.

El Mencho, unul dintre cei mai căutați traficanți din lume

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes era căutat de mult timp de către autoritățile mexicane. În 2018, Procurorul General al Mexicului a oferit 30 de milioane de pesos (1,7 milioane USD) pentru informații care ar fi dus la arestarea sa. De asemenea, Oseguera era căutat și de autoritățile din SUA, care ofereau și ele o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care ar duce la arestarea sa. În 2025, Oseguera a fost sancționat și clasificat drept terorist global special desemnat de către Departamentul de Stat al SUA.

Oseguera Cervantes a fost rănit în timpul operațiunii de capturare din localitatea Tapalpa, la 130 de kilometri distanță de Guadalajara, capitala statului mexican Jalisco, și ulterior a decedat în timp ce era transferat în Mexico City. Operațiunea de duminică a fost coordonată de Secretariatul Apărării Naționale, Garda Națională și alte agenții de securitate din țară, în colaborare cu agențiile de informații din Statele Unite.

Oseguera, un fost ofițer de poliție, a condus Cartelul Jalisco New Generation, sau CJNG, care a devenit una dintre „cele mai puternice și nemiloase organizații criminale” din Mexic, potrivit Administrației Antidrog din SUA.

Traficanții de droguri au instalat baricade în 16 din cele 32 de state mexicane

Ca răspuns la operațiunea autorităților mexicane, cartelurile de droguri au început să instaleze blocade în mai multe părți din statul Jalisco. La scurt timp, reacția cartelurilor s-a extins rapid și în statele vecine. În prezent, cel puțin 16 din cele 32 de state mexicane au raportat blocade și revolte.

Sunt afectate inclusiv orașele turistice populare, precum Cancun, Guadalajara, Oaxaca, dar și statul Baja California. Autoritățile americane și ale altor state au emis avertismente de călătorie și le-au recomandat turiștilor să rămână în adăposturile din destinațiile populare. Mai multe companii aeriene au anunțat, în declarații separate, anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara și Manzanillo.

„Din cauza operațiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere și a activităților criminale, cetățenii americani din zonele menționate trebuie să se adăpostească până la noi ordine”, a indicat ambasada americană în Mexic pe site-ul său.

Statul Jalisco este programat să găzduiască patru meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal de anul acesta, în luna iunie, înainte de a se extinde în alte state precum Michoacán și Guanajuato.

