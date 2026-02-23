Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE

După două luni în care premierul Ilie Bolojan nu a reușit să găsească un ministru al Educației fără „controverse”, rectorul Mihai Dimian de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a ajuns ca fiind posibilul înlocuitor la minister, potrivit unor surse politice. Încă nu ar exista o decizie definitivă.

Portofoliul Ministerului Educației e liber de la demisia lui Daniel David, iar Bolojan, care până acum asigură interimatul, s-a văzut respins de mai mulți candidați pe care i-a abordat. Surse politice spun pentru Gândul că PSD îl susține pe Dimian, iar premierul i-ar fi propus numele spre aprobare în conducerea PNL.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian nu e membru al PNL, dar are relații bune în mediul academic și în rândul rectorilor. El conduce Universitatea din Suceava din 2024, după ce a fost prorector acolo timp de 12 ani.

El a participat, în ianuarie 2026, la consultările de la Palatul Victoria dintre Guvern și CNR, organizate pe tema bugetului pentru educație și cercetare.

Potrivit clasamentului oficial al universităților românești publicat de Ministerul Educației, instituția din Suceava se situează pe locul 21 la nivel național.

Universitatea suceveană nu e vreo campioană a topurilor academice, dar se clădește un profil respectabil în învățământul superior românesc. Și poate tocmai asta îl ajută pe Dimian să fie luat în calcul pentru ministerul Educației.

În interiorul PNL nu toată lumea e de acord cu această variantă. O parte dintre liberali ar prefera alte nume, inclusiv pe Luciana Antoci, consiliera premierului pe educație. Potrivit surselor politice, încă n-ar exista o decizie definitivă pe subiect.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”

E oficial: premierul Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Nicușor Dan a semnat decretul