Cele 2 alimente pe care să le eviți, potrivit unui dietetician oncolog. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer

23 feb. 2026, 12:59, Actualitate
De-a lungul timpului, mai mulți specialiști din domeniul sănătății au atras atenția asupra produselor alimentare care ar putea să aibă un efect negativ asupra organismului. Nichole Andrews, un dietetician oncolog, a explicat că există două alimente care ar trebui să fie evitate. Consumul lor ar putea crește riscul de cancer.

Nichole Andrews, un dietetician oncolog cu o experiență de 15 ani în nutriția pacienților oncologici, a precizat că două categorii de produse ar fi direct asociate cu un risc crescut de cancer. Ea menționează că este vorba despre carnea procesată și consumul de alcool.

Potrivit specialistei, alcoolul ar crește riscul pentru șase tipuri de cancer. Și anume, cancer de sân, colorectal, esofagian, hepatic, de gură și gât și cancer gastric. Efecte pe termen lung pot fi constatate și în urma consumului moderat de alcool, susține ea.

Însă, ce se întâmplă în cazul consumului de carne procesată? Ea spune pe TikTok „acele mezeluri pre-gătite din magazine, precum hot dog, cârnați, bacon sau mezeluri feliate, cresc riscul de cancer de colon”.

Ce alimente sunt recomandate în dieta zilnică

Obezitatea este un factor de risc dovedit pentru cel puțin 13 tipuri de cancer, a mai susținut specialista.

„Nu zahărul în sine este problema, ci echilibrul caloric general și cantitatea de grăsime corporală”, a mai spus Nichole Andrews.

Este recomandată o alimentație bogată în produse de origine vegetală. Cu alte cuvinte, dieta zilnică ar trebui să conțină legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe. Consumul acestor alimente ar putea contribui activ la diminuarea riscului de cancer. Astfel de alimente sunt bogate în fibre, antioxidanți și fitonutrienți.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

