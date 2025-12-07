Cristian Socol, considerat specialistul economic al PSD, a lansat un mesaj tranșant către premierul Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de președinte al liberalilor. Astfel, trage un semnal de alarmă Socol, deși premierul este adeptul unor măsuri fiscale extrem de dure, a căror povară e suportată de toți românii, prim-ministrul nu poate da vina pe ”greaua moștenire ”, ținând cont că partidul său a dictat politica fiscală a României în ultimii ani.

Într-o amplă postare pe contul său de Facebook, susținută de multe cifre și rapoarte de specialitate, economistul Cristian Socol (foto jos) îi cere lui Ilie Bolojan să dea dovadă de mai multă asumare și să nu mai inducă în eroare opinia publică, susținând că România riscă intrarea în incapacitate de plată.

”L-aș ruga pe dl. Bolojan să se uite la cifrele seci din ultimii 6 ani și să analizeze”

Fac un Apel la Domnul Prim Ministru Bolojan. Aud / citesc recurent în interviuri despre ”responsabilitatea fiscal bugetară”, despre ”incapacitatea de plată”, despre ”default” și despre ”salvarea țării”. L-aș ruga la modul foarte serios, cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani. Și să analizeze. ”Nu ne putem juca” cu cifrele, așa cum bine spune Domnia sa.

România funcționează după lege. „Potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 500/2002, Ministerul Finanțelor dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare, iar conform art. 11 și art. 13 din Legea nr. 69/2010 este responsabil pentru planificarea și susținerea sustenabilității datoriei publice. În temeiul HG nr. 34/2009, Ministerul Finanțelor aplică programul de guvernare în domeniile fiscal, bugetar și datorie publică. Cum Ministerul este condus de ministrul finanțelor, rezultă că acesta poartă răspunderea pentru modul în care sunt concepute și aplicate politica fiscal-bugetară, nivelul deficitului și dinamica datoriei publice”, observă specialistul. PNL a condus politica fiscală 1444 zile (65,9% din timp) În viziunea lui Cristian Socol, partidul condus de premier este responsabil în mare parte pentru politica fiscal-bugetară a României, deci inclusiv managementul deficitului și datoriei guvernamentale – ținând cont că este la putere de 1444 zile, față de numai 567 de zile ale PSD. “În ultimii 6 ani (2192 zile), Partidul Național Liberal a condus politica fiscal-bugetară a României (managementul deficitului și datoriei guvernamentale) timp de 1444 zile (65,9% din timp), PSD 567 zile (25,9% din timp) iar UDMR 182 zile (8,2% din timp) (în attach pe perioade).

PNL a condus continuu Ministerul de Finanțe în perioada 4 dec 2019 – 25 nov 2021 (722 zile). Au preluat deficitul (metodologie cash) la 2,8% din PIB la sfârșit de octombrie 2019, l-au dus la 4,6% din PIB la sfârșit de decembrie 2019 și la un record de 9,8% din PIB la sfârșit de decembrie 2020. La sfârșit de decembrie 2021 deficitul bugetar (cash) a fost de 6,7% din PIB“.

PSD a scăzut deficitul

PSD a preluat mandatul la Ministerul de Finanțe la final de 2021 (deficit cash de 6,7% din PIB) și la sfârșit de an 2022 deficitul bugetar (cash) la 5,7% din PIB. PSD a păstrat mandatul până la mijlocul anului 2023, atunci când s-a făcut rotația și portofoliul a fost preluat de către Marcel Boloș de la PNL. La sfârșit de an 2023, deficitul bugetar cash a fost de 5,7% din PIB. PNL a menținut portofoliul de Ministru de Finanțe aproape tot anul 2024, perioadă în care deficitul bugetar cash a crescut la 8,7% din PIB.

La final de decembrie 2024, portofoliul MFP a fost preluat de UDMR timp de 6 luni, iar din a doua jumătate a anului 2025 de către PNL, din nou prin Alexandru Nazare, până în prezent. Deficitul bugetar cash estimat pentru finalul anului este de 8,4% din PIB, mai mic cu 0,3pp din PIB față de anul trecut dar mai mare în valoare nominală decât cel de anul trecut, cu 7 miliarde lei.

Datoria guvernamentală a explodat în primii 2 ani de mandat PNL

În acest timp, datoria guvernamentală a explodat în primii 2 ani de mandat PNL de la 35,2% din PIB în 2019 la 48,6% din PIB în 2021 (plus 13,4pp din PIB), a scăzut în mandatul PSD la MF din anul 2022 la 48,1% din PIB, a crescut la 49,3% din PIB în 2023 (mandat împărțit PSD/PNL) și a ajuns la 54,8% din PIB în anul 2024. În 2025, Comisia Europeană estimează 59,1% din PIB pondere a datoriei guvernamentale în PIB, conchide Socol.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Conducătorii României, dușmanii României? Cum au devenit președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”?