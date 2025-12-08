8 Decembrie, calendarul zilei: Kim Basinger împlinește 72 de ani. Sunt asasinați John Lennon și Dimebag Darrell

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kim Basinger este o actriță americană premiată, cunoscută pentru eleganța, sensibilitatea și intensitatea pe care le aduce pe ecran. Născută pe 8 decembrie 1953, în Athens, Georgia, Basinger și-a început cariera ca model, înainte de a se afirma rapid în industria filmului datorită prezenței sale scenice și talentului actoricesc. A devenit celebră internațional în anii ‘80, jucând în producții de succes precum Never Say Never Again (1983), în care a fost partenera lui James Bond, și 9½ Weeks (1986), film care a transformat-o într-un fenomen al cinematografiei. Momentul de apogeu al carierei sale a venit în 1997, când a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din L.A. Confidential. A fost căsătorită cu actorul Alec Baldwin între 1993 și 2002, având împreună o fiică. A fost implicată în protecția animalelor și a sprijinit mai multe cauze umanitare de-a lungul carierei sale.

Pe 8 decembrie 1980, a avut loc asasinarea lui John Lennon în fața clădirii The Dakota din New York, unde artistul locuia împreună cu soția sa, Yoko Ono. Lennon, fost membru al legendarei trupe The Beatles, a fost împușcat de Mark David Chapman, un fan instabil, care îl aștepta să se întoarcă acasă după o zi obișnuită. Lennon a fost transportat la spitalul Roosevelt, unde a fost declarat mort la 23:07. Cu doar câteva ore înainte, artistul îi oferise ucigasului un autograf. Chapman a fost arestat la fața locului și ulterior condamnat la închisoare pe viață. Asasinarea lui Lennon a generat numeroase omagii internaționale, iar fanii continuă să îl comemoreze prin muzică, statui și ceremonii la Strawberry Fields, memorialul din Central Park dedicat artistului.

Dimebag Darrell a fost un chitarist american legendar, cunoscut mai ales ca membru fondator al trupelor Pantera și Damageplan. Este recunoscut pentru stilul său agresiv și tehnic de a cânta, care a influențat profund muzica heavy metal și groove metal în anii ‘90. Pe parcursul carierei, a contribuit la albume emblematice precum Cowboys from Hell și Vulgar Display of Power, alături de fratele său, bateristul Vinnie Paul Abbott. Tragicul său sfârșit a venit pe 8 decembrie 2004, când a fost împușcat pe scenă în timpul unui concert în Columbus, Ohio. Atacatorul, Nathan Gale, un bărbat instabil psihic, a pătruns pe scenă cu o armă de foc automată. Forțele de ordine au intervenit la câteva minute după atac și l-au împușcat mortal pe Gale pentru a opri masacrul. Mulți colegi muzicieni și trupe au adus omagii, iar memoria lui Dimebag Darrell este comemorată anual.

Nașteri 🎂

🎂1844: Charles-Émile Reynaud 🇫🇷🎞 responsabil pentru prima proiecție a unui film de animație. De asemenea, este primul care a folosit film perforat

🎂1861: Georges Méliès 🇫🇷🎞 primul realizator de filme francez

🎂1864: Camille Claudel 🇫🇷⛏ sculptoriță franceză și artist grafic. A murit într-o relativă obscuritate, dar mai târziu a câștigat recunoașterea originalității operei ei

🎂1876: Hortensia Papadat-Bengescu 🇷🇴✒️ Interzisă de regimul comunist și trăind la bătrânețe fără mijloace de subzistență, a murit dată complet uitării de colegi și de criticii literari

🎂1908: Ion Lăpușneanu 🇷🇴⚽️ a jucat pe postul de portar în Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial din 1930 (Uruguay)

🎂1936: David Carradine 🇺🇸🎬 (Kung Fu, Kill Bill)

🎂1941: Geoff Hurst 🇬🇧⚽️ este primul jucător din lume care a marcat un hat-trick în finala Campionatului Mondial de Fotbal (1966), o performanță care a rămas neegalată până la Mondialul din 2022, când Kylian Mbappé a marcat un hat-trick pentru echipa Franței împotriva celei a Argentinei. Cele trei goluri ale sale au fost marcate în victoria cu 4-2 în fața Germaniei de Vest pe vechiul Wembley

🎂1943: Jim Morrison 🇺🇸🎤 (The Doors) A murit de atac de cord; nu i s-a făcut autopsie. A fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise din Paris, după o ceremonie privată. Avea să devină una din figurile cheie ale Clubului 27. Mormântul său a devenit un loc de pelerinaj și este încă vizitat zilnic de sute de fani care lasă acolo multe amintiri, cum ar fi: bilete, graffiti, țigări, prezervative

🎂1953: Kim Basinger 🇺🇸🎬 În 1970 este aleasă „Miss Georgia”, după care a început în New York cariera ei de fotomodel. La Hollywood, ajunge în 1976

🎂1957: Ștefan Hrușcă 🇷🇴🇨🇦🎤 A debutat ca artist în anul 1981 cu Cenaclul Flacăra, până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole împreună cu cenaclul. Începând cu 1991 s-a stabilit în Toronto

🎂1959: Fher Olvera 🇲🇽🎸🎤 Maná. Feat. Santana: Corazon Espinado (1999)

🎂1964: Teri Hatcher 🇺🇸🎬 considerată printre cele mai frumoase femei din lume

🎂1966: Les Ferdinand 🇬🇧⚽️ cunoscut în special pentru anii petrecuți ca atacant la Newcastle United și Queens Park Rangers, în anii ’90

🎂1966: Sinéad O’Connor 🇬🇧🎤 Single-ul „Nothing Compares 2 U” (scris de Prince) a fost numărul unu mondial în 1990, conform Billboard Music Awards. A murit la 56 de ani, cauze naturale

🎂1973: Corey Taylor 🇺🇸🎤 solistul trupelor Slipknot și Stone Sour

🎂1978: Ian Somerhalder 🇺🇸🎬

🎂1982: Nicki Minaj 🇹🇹🎤

🎂1984: Badr Hari 🇳🇱🇲🇦🥊 figură proeminentă în lumea kickboxingului și unul dintre cei mai buni kickboxeri de categorie grea din lume

🎂1994: Raheem Sterling 🇯🇲🇬🇧⚽️

Decese 🕯

🕯️1978: Golda Meir 🇮🇱🗣 al 4-lea prim-ministru al statului Israel

🕯️1980: John Lennon 🇬🇧🎤 În jur de ora 10:50 seara, pe 8 decembrie 1980, Lennon și Ono se întorceau acasă, la apartamentul lor din New York, când Mark David Chapman l-a împușcat în spate de patru ori la intrarea în clădire. A fost dus la Urgențe în apropiere, dar a fost declarat mort la 11:07. Mai devreme în acea seară, Lennon îi dăduse un autograf lui Chapman

🕯️1981: Ion Dacian 🇷🇴🎼 renumit tenor român, Artist al Poporului cunoscut prim solist și director al Teatrului de Stat de Operetă București

🕯️1996: Marin Sorescu 🇷🇴✒️🗣 a ocupat funcția de Ministru al Culturii în cadrul cabinetului Nicolae Văcăroiu (25 nov. 1993 – 5 mai 1995). A tradus versuri ale lui Boris Pasternak

🕯️2004: Dimebag Darrell 🇺🇸🎸 membru fondator al formațiilor Pantera și Damageplan, alături de fratele său, Vinnie Paul. Este considerat a fi unul din reprezentanții de bază al genului groove metal. A fost împușcat mortal în cap de trei ori în timp ce cânta pe scenă la un concert în Ohio

🕯️2007: Ioan Fiscuteanu 🇷🇴🎬 cunoscut pentru rolul său în pelicula Moartea domnului Lăzărescu (2005), în regia lui Cristi Puiu

🕯️2016: John Glenn 🇺🇸🧑🏻‍🚀 primul american care a ajuns pe orbita Pământului și a cincea persoana în spațiu

Evenimente📋

📋📖 Ziua Constituției României

Calendar 🗒

🗒1609: La Biblioteca Ambrosiană din Milano, se deschide sala de lectură, a doua din Europa acelei vremi

🗒1660: O femeie (fie Margaret Hughes, fie Anne Marshall) apare pentru prima dată pe o scenă publică engleză, în rolul Desdemona într-o producție a piesei Othello a lui Shakespeare. Până atunci rolurile feminine erau interpretate de bărbați

🗒1765: Americanul Eli Whitney a inventat daracul pentru bumbac, care a revoluționat dezvoltarea industriei de prelucrare a acestei materii prime

🗒1813: La Viena, Ludwig van Beethoven conduce premiera Simfoniei a 7-a

🗒1832: A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta administrativă”, primul periodic românesc oficial, actualul „Monitor Oficial” al României

🗒1846: Inaugurarea localului Bibliotecii Române din Paris, care va deveni și sediul „Societății studenților români”

🗒1920: Atentatul cu bombă din Senatul României

🗒1921: Inaugurarea Operei Române din București cu spectacolul „Lohengrin”, de Richard Wagner, traducerea lui Șt.O.Iosif, dirijor George Enescu, în regia lui Adalbert Markowsky

🗒1928: Este transmisă la Radio România prima conferință adresată femeilor

🗒1941: Canada și Noua Zeelandă declară război României

🗒1941: SUA declară război Japoniei

🗒1945: Mark Ethridge, editor la „Luisvill Courier-Journal” și profesorul C.E. Block întocmesc la sugestia Secretarului de stat american Byrnes, un raport referitor la situația politică din România și Bulgaria. Rapoartele, nepublicate în SUA, confirmă că la București guvernul era dominat de comuniști, contrar mențiunilor înțelegerii de la Ialta

🗒1955: Crearea drapelului european

🗒1974: Grecia optează, prin referendum, pentru republică și abolirea monarhiei, care fusese instituită în 1832; la 16 iunie 1975 va fi votată o nouă constituție

🗒1976: The Eagles lansează unul din cele mai bine vândute albume din istorie, Hotel California

🗒1991: A fost aprobată prin referendum național noua Constituție a României, adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991; elaborarea, dezbaterea și adoptarea Constituției au durat un an și jumătate

🗒1991: Primele alegeri Prezidențiale în Republica Moldova. Președinte al Republicii este ales Mircea Snegur

🗒1991: Liderii Belarusului, Rusiei și Ucrainei au semnat acordurile de la Belaveja, prin care au acceptat dizolvarea Uniunii Sovietice și constituirea Comunității Statelor Independente

🗒1995: Premierul rus, Viktor Cernomârdin, și șeful guvernului cecen, Doku Zavgaev, semnează un acord ce consfințește apartenența Ceceniei la Rusia. Cecenia primește o relativă autonomie în domeniul relațiilor economice și culturale

🗒2013: Metallica susține un spectacol în Antarctica, devenind prima trupă care cântă pe toate cele șapte continente

🗒2019: Primul caz confirmat de COVID-19 în China

🗒2021: Bundestag-ul l-a ales pe social-democratul Olaf Scholz ca noul cancelar al Germaniei, înlocuindu-o pe Angela Merkel

