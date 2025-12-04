Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră planurile pe termen scurt, mediu sau lung și își îndreaptă privirile și banii către alte zări, acolo unde conducătorii nu-și discreditează propria țară. Un stand-by păgubos își pune amprenta negativă în scenariu, iar efectele sunt devastatoare.

Din nefericire, România se transformă, încetul cu încetul, într-un astfel de exemplu îngrijorător, iar responsabilii sunt Nicușor Dan, președintele țării, și Ilie Bolojan, „premierul austerității”.

Din conducători ai țării, președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, premierul României par a se fi transformat în adevărați „dușmani” ai țării pe care o conduc.

Trăim în „România onestă”, la nivel declarativ, însă – în același timp – suntem avertizați/amenințați chiar de la cel mai înalt nivel al statului, că „șchiopătăm” economic și că suntem roși până la os de corupție.

Promotorii acestor idei sunt chiar cei care ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea economică/politică a României și o imagine credibilă a țării, în exterior – Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Cronologic, primul care a pus pe jar nu numai românii, ci și investitorii străini a fost Ilie Bolojan. Încă înainte de a implementa deja celebrele „pachete ale austerității”, Ilie Bolojan

Nicușor Dan

2 decembrie 2025. Nicușor Dan conduce o Românie „coruptă” în care nu funcționează nici serviciile publice, nici învățământul, nici sănătatea

Declarația uluitoare a lui Nicușor Dan – liderul unei „Românii oneste” în care promisiunile din campania electorală au fost doar praf în ochii alegătorilor, iar gafele se țin lanț și sunt completate de o „imparțialitate” nesusținută de realitate – a fost făcută chiar în ziua de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Presa străină a preluat imediat – firesc, de altfel, pentru că vorbitorul era chiar șeful statului român – această declarație a lui Nicușor Dan.

„România este o țară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voință din partea statului de a combate corupția… Totuși, suntem mai puțin corupți decât eram acum 20 de ani. Este adevărat și că toată corupția din această perioadă ne-a ținut pe loc. Am fi putut fi mult mai departe și să trăim mult mai bine decât o facem astăzi”, a spus Nicușor Dan, preluat de tvpworld.com.

Dar Nicușor Dan, într-o impetuozitate demnă de o cauză mai bună, nu s-a oprit aici. Serviciile publice din România sunt „inadecvate” , iar sistemul de învățământ din țara noastră este „slab spre foarte slab” .

, iar sistemul de învățământ din țara noastră este . Nici sănătatea nu i-a „scăpat” lui Nicușor Dan. Serviciul de sănătate este „departe de unde ar fi putut fi”, pentru că, potrivit lui Nicușor Dan, finanțarea a fost în regulă.

15 august 2025. Ilie Bolojan se transformă în „Cassandră” într-un interviu acordat pentru Bloomberg. „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare”

În data de 15 august 2025, premierul Bolojan a început să tragă semnalul de alarmă și a reușit „performanța” de a pune investitorii pe jar. În ceea ce îi privește pe români, aceștia au intrat în panică, fiindcă atunci când șeful Executivului spune că țara sa se află în risc de „incapacitate de plată” orice simte fiori pe șira spinării.

La jumătatea lunii august, Ilie Bolojan declara, tranșant, că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice în creştere şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus premierul – etichetat drept un „reformist dur” – într-un interviu acordat pentru Bloomberg News.

Bloomberg: „Premierul român promite reduceri mai ample ale cheltuielilor pentru a evita riscul de incapacitate de plată”Premierul Bolojan afirma, în acelali interviu, că măsurile de austeritate sunt necesare şi pentru a preveni o posibilă retrogradare la ratingul „junk”, ceea ce ar însemna ca România să devină total nerecomandată investițiilor străine.

Numai că investitorii sunt foarte atenți la declarațiile factorilor de decizie din România și din oricare altă țară, în general. Și, dacă un premier spune că țara sa e bântuită de faliment, e foarte greu de crezut că investitorii vor mai fi interesați.

Sociologul Vladimir Ionaș: „Principalul efect al unor astfel de mesaje din partea președintelui României, o creștere a intenției de vot pentru partidele extremiste”

La solicitarea Gândul, sociologul Vladimir Ionaș a declarat – în exclusivitate – că astfel de mesaje, propagate de la vârful conducerii României, au efecte care nu pot fi trecute cu vedere, atât în plan economic, cât și în plan politic.

„Mesajele precum cel al premierului Bolojan – legat de incapacitatea de plată a României – pot avea, în primul rând, un efect imediat pe piețele economice, în special tot ceea ce ține de Bursă, de cursul valutar, de posibilitatea ca investitori noi să vină pe piața din România.

Atât timp cât percepția premierului este una negativă despre economia României, evident că nu oferi încredere.

Pe de altă parte, eu am criticat și mi s-a părut extrem de greșit construit mesajul președintelui României de Ziua Națională. În momentul în care îți faci o analiză – din poziția de președinte al României – în care scoți în evidență doar punctele negative ale României, vorbești despre o Românie coruptă, despre problemele din sistemul de educație și sănătate – lucruri pe care toată lumea le știe -, dar nu scoți în evidență cât de mult s-au îmbunătățit lucrurile…

În Sănătate, de exemplu, din ce în ce mai mulți oameni au acces rapid la serviciile de sănătate. Nu scoți în evidență (n.red. – din funcția de președinte al României) lucrurile pozitive din Educație…

Până la urmă, tu trebuie să transmiți mesaje care să unească, să dea o senzație pozitivă societății.

Principalul efect al unor astfel de mesaje din partea președintelui României va fi o creștere a intenției de vot pentru partidele pe care le numim noi extremiste. Ăsta va fi principalul efect, o creștere în intenția de vot a partidelor numite extremiste chiar de președinte și de o parte a societății radicale.

Oamenii vor considera că atâta timp cei care conduc, gestionează și ar trebui să rezolve problemele au această viziune despre țară, e clar că nici nu le pot rezolva și atunci este nevoie de altcineva”, a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, sociologul Vladimir Ionaș.

Economistul Mircea Coșea: „Bolojan recunoaște falimentul propriei politici” / „Conduce România în baza unui proiect de guvernare falimentar”

La rândul său, economistul Mircea Coșea a declarat – în exclusivitate pentru Gândul – că mesajul transmis de Ilie Bolojan nu înseamnă altceva decât că recunoaște falimentul propriei politici.

„E o chestiune care trebuie discutată cu mare atenție. S-a trecut prea repede peste astfel de afirmații. Afirmația domnului prim-ministru este dramatică. Niciodată un prim-ministru nu trebuie să facă astfel de declarații. Niciodată un conducător, la nivel de Guvern, la nivel de Parlament, la nivel de președinte, nu trebuie să facă astfel de afirmații.

A afirmat că România este la un pas de incapacitate de plată. Recunoști falimentul propriei politici, pentru că – să nu uităm – domnul Bolojan conduce România, de câteva luni de zile, în baza unui proiect de guvernare falimentar. Nu s-a întâmplat nimic bun după ce a venit domnia sa.

Din contră, România a căzut pe treptele progresului, bunăstării, ale consumului, inflația crește, nu s-a redus deficitul, toate lucrurile merg greu. Deci, în momentul acesta, domnul Bolojan trebuie să-și prezinte demisia”, a declarat economistul Mircea Coșea.

„Bolojan recunoaște că a dus România în impas, recunoaște că este în faliment”

Economistul Mircea Coșea a mai spus că, prin mesajul transmis în interviul acordat Bloomberg, premierul Ilie Bolojan nu a făcut altceva decât să recunoască faptul că este „incapabil să conducă o țară pe care o consideră la un pas de incapacitate de plată”.

„A recunoscut singur (n.red. – Ilie Bolojan) că este incapabil să conducă o țară pe care o consideră la un pas de incapacitate de plată. Pe de altă parte, este o afirmație eronată. România nu este în incapacitate de plată în niciun caz, dacă ne uităm numai la rezervele pe care le are România la Banca Națională, care au crescut.

Dacă ne uităm la faptul că, totuși, există în sectorul privat o încercare de reajustare la politica asta de discriminare a capitalului românesc – pe care domnul Bolojan o face – vedem că există niște niște elemente care te duc la un oarecare optimism. Oricum, a fi în incapacitate de plată este un lucru care nu se va întâmpla niciodată.

Creditările sunt deschise, ne putem credita în continuare. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în România, nici în Europa nici în Argentina.

Au fost niște lucruri pasagere care s-a rezolvat. Domnul Bolojan recunoaște singur, fără să fie forțat de nimeni, că a dus România în impas, recunoaște că este în faliment și că ar trebui să-și dea demisia imediat.

„Cine face această corupție? Puterea politică”

Corupția din România este „politică”, spune economistul Mircea Coșea, iar partidele politice s-au transformat în „grupuri de interese”. Mircea Coșea apreciază sinceritatea lui Nicușor Dan, dar „depinde acum în ce măsură va avea și tăria, și instrumentele ca să meargă pe linia reducerii acestei corupții”.

„A doua problemă… Domnul Nicușor Dan m-a surprins plăcut. Este un președinte total diferit. Nu are elemente statuare și de monolit, ca în cazul lui Iohannis, care nu vorbea, nu putea să spună nimic. Nicușor Dan recunoaște un lucru real: România este, încă, o țară coruptă. Sigur că avem dovada, tot ceea ce se întâmplă acum, Moșteanu și cu ceilalți, corupția există.

Fonduri pe care Uniunea Europeană ni le-a dat n-au ajuns la destinație, pentru sănătate, pentru învățământ. Dăm mulți bani de la buget pentru sănătate, sănătatea este la pământ.

Este clar că există o fraudă. Cine face această corupție? Puterea politică. În România, corupția este politică. Partidele principale, în România, nu mai au ideologie. S-au transformat în grupuri de interese politice, care se agață de putere numai pentru a obține bani de la buget.

Sinceritatea domnului președinte mi-a plăcut. Depinde acum în ce măsură va avea și tăria, și instrumentele ca să meargă pe linia reducerii acestei corupții, iar la sfârșitul mandatului să zică am făcut ceva în acest domeniu”, a declarat economistul Mircea Coșea, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI: