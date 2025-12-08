Pavel Ciurea, tânărul al cărui nume a devenit în România sinonim cu excelența în matematică la nivel internațional, este în prezent student la Cambridge, Trinity College. Pavel – premiat cu trei medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) – și un tânăr a cărui poveste inspiră prin inteligență, dedicare și extrem de multă muncă – recunoștea într-un interviu pentru Gândul, că poate lucra ore în șir la matematică, rezultatele sale ajungând la un nivel de performanță absolută. Astăzi, este student în cadrul unuia dintre cele mai bune și apreciate sisteme de învățământ din lume, în care nu există celebrul „las că merge și așa.”

Tânărul genial al României la matematică a mărturisit într-un interviu pentru Gândul că îi este dor de prieteni și de familie, dar povestește că s-a obișnuit la viața de student la Cambridge și cu cerințele unui sistem de învățământ strălucitor, acolo unde a și visat să ajungă.

Nu știe ce-i va rezerva viitorul, însă știe că își dorește – în orice domeniu ar alege să-și desfășoare activitatea profesională – să aibă mai multă libertate pentru inovare și pentru a face cât mai bine lucrurile cu care rezonează.

„Nu am terminat nici primul semestru la facultate, așa că nu este nimic bătut în cuie. Totuși, aș vrea – fie să mă angajez la un start-up, deoarece oferă mai multă libertate pentru inovare decât o firmă clasică – fie la o firmă de trading”, povestește Pavel.

„Nu era nici pe departe suficient pentru a motiva pe cineva să depună efortul de a ajunge la IMO”

Tânărul a precizat că, în zona învățământului din România, ar trebui investit în centre de pregătire pentru cei care doresc să își înceapă drumul în direcția performanței și care au nevoie de sprijin constant.

Studentul român la Cambridge a vorbit și despre reforma din educația noastră în România anului 2025, dar și despre faptul că bursele olimpicilor au fost tăiate în numele austerității bugetare.

„Nu pot să spun că nu mă așteptam la un astfel de tratament din partea ministerului, așa că nu am simțit mare lucru legat de această «reformă». Evident, era un mod frumos de a primi un bravo după un rezultat bun, dar nu era nici pe departe suficient pentru a motiva pe cineva să depună efortul de a ajunge la IMO. Cel puțin, eu nu cunosc pe cineva pentru care acest premiu să fi jucat măcar un factor în munca depusă.

Consider că important este să conștientizăm că trebuie investit în centre de pregătire pentru cei care doresc să își înceapă drumul în această direcție. Și, în plus, crearea de centre în care cei care au demonstrat deja o afinitate pentru subiect să se pregătească la un nivel superior materiei școlare”, a explicat Pavel Ciurea.

„Practic, în opinia mea, sistemul nostru este aceeași Mărie cu altă pălărie de prea mult timp”

„Din ce am văzut, majoritatea așa – ziselor reforme în educație nu au schimbat fundamental nimic, ci doar au încercat sâ cârpească anumite probleme, cu mai mult sau cu mai puțin succes. Practic, în opinia mea, sistemul nostru este aceeași Marie cu altă pălărie de prea mult timp.

Așa că, mesajul meu pentru cei care încearcă să facă o reformă este să o facă cu curaj, fără să arunce orbește cu vina în «subalterni», să schimbe cu adevărat ceva fundamental în învățământ, deoarece este destul de clar că lumea avansează extrem de rapid. Nu ne mai permitem să învățăm încă 10 ani pe de rost Moara cu Noroc și să considerăm că ne- am făcut treaba – și să gândească înainte să scoată ceva pe gură „, mărturisește Pavel.

Pavel Ciurea a câștigat, la doar 18 ani, trei medalii de aur consecutive la Olimpiada Internațională de Matematică

Pe vremea când era elev al Liceului Internațional de Informatică din București, Pavel Ciurea povestea momentul întâlnirii sale cu matematica și cum de la joaca de copil a ajuns la excelența cifrelor, recunoscută la nivel internațional. (Materialul integral AICI)

Astăzi, este student la Cambridge, Trinity College, și mărturisește că a ales această universitate, considerând-o unul dintre cele mai bune locuri pentru a învăța matematica. Recunoaște că nu este ușor să o iei de zero într-un alt loc, oricât de frumoasă și provocatoarea ar fi povestea unui nou început.

„Studiez la Universitatea Cambridge, Trinity College. Am ales să învăț aici, pentru că este unul dintre cele mai bune locuri pentru a învăța matematica, atât din punct de vedere al profesorilor, cât și al oportunităților pe care universitatea le oferă. Pe lângă acestea, mai mulți foști colegi mai mari care sunt studenți la Cambridge mi-au recomandat universitatea.

În primul rând, îmi lipsesc prietenii si familia. Este foarte greu sa o iei de la zero cu viața socială. Dar, din fericire, majoritatea studenților de aici sunt și ei în aceeași situație, așa că mi-a fost foarte ușor să îmi fac un nou grup de prieteni, lucru care a facilitat foarte mult adaptarea la viața de student”, povestește Pavel.

„La Cambridge există un concept foarte interesant de care nu am auzit sa fie prezent la noi”

„Dat fiind faptul că nu am avut contact cu sistemul de învățământ universitar din România, îmi este greu să fac o comparație pertinentă între cele două sisteme. În schimb, pot spune, că la Cambridge există un concept interesant, despre care nu am auzit sa fie prezent la noi și anume «superviziile. »

Superviziile sunt niște consultații 2:1 – adică doi studenți și un profesor – în care avem șansa de a discuta cu un profesor ceea ce nu am înțeles la cursuri, temele pe care le am primit și, în general, să primim sfaturi bazate pe experiența dânsului”, a mărturisit Pavel.

România, în topul competițiilor de matematică din lume. Tinerii geniali ai țării au ales însă facultăți din afară

Performanțele lui Pavel Ciurea nu au fost doar individuale, ci au contribuit la plasarea României în topul competițiilor de matematică din lume.

În 2023, echipa României s-a clasat pe locul 4 la nivel mondial și pe locul 1 în Europa, datorită unei echipe din care a făcut parte și Pavel, care și-au dedicat timpul și energia performanței academice​.

În 2025, elevii români au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Internațională de Matematică desfășurată în Australia. Lotul olimpic al României a câștigat două medalii de aur, trei de argint și una de bronz la competiția organizată în Sunshine Coast.

Medaliile de aur au fost cucerite de Pavel Ciurea de la Liceul Internațional de Informatică București și Emanuel Mazăre de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești. Andrei Vila, David Ghibu și David-Vlad Mărghidan, toți de la Liceul Internațional de Informatică București, au obținut medalii de argint. Medalia de bronz a fost câștigată de Radu Ionuț-Stoleriu de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași.

Matematica, pasiune descoperită într-o vacanță de vară, transformată în performanță absolută

Elev al Liceului Internațional de Informatică din București, Pavel a demonstrat încă de la o vârstă fragedă o pasiune profundă pentru matematică. El și-a descoperit această pasiune într-o vacanță de vară, între clasele a V-a și a VI-a, când a participat pentru prima dată la un concurs de matematică.

De atunci, s-a dedicat în întregime studiului, petrecând în jur de 60 de ore pe săptămână rezolvând probleme complexe​. (Materialul integral AICI)

„Matematica ar trebui predată ca o poveste, nu ca un set de formule pe care elevii să le memoreze. Esențial este să dezvoltăm gândirea logică a elevilor, ceea ce îi va ajuta în viață, indiferent de cariera pe care o vor alege”, declara Pavel.

Olimpicii României, studenți la alte universități

Și David Anghel – olimpic internațional la matematică – este în prezent student în al doilea an la prestigioasa facultate Massachusetts Institute of Technology România (MIT) din SUA.

România – țara în care politicienii taie, în numele austerității, tot din PIB-ul educației – nu a reușit să-l păstreze în țară pe cel cunoscut ca fiind „Micul Pitagora de România”, ajuns acum să trăiască visul american și nu visul românesc.

David a povestit pentru Gândul cum este învățământul american, trăit la cel mai intens nivel de educație, dar și cum vede tânărul viața după IMT, o facultate care-ți deschide multe uși în domeniul profesional. (Materialul integral AICI)

Sursă foto: Arhivă Pavel Ciurea

RECOMANDAREA AUTORULUI: