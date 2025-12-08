Prima pagină » Actualitate » Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj: „La înjumătățire, suntem la 3 puncte de retrogradare”

Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj: „La înjumătățire, suntem la 3 puncte de retrogradare"

08 dec. 2025, 07:37, Actualitate
Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj: „La înjumătățire, suntem la 3 puncte de retrogradare”
Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj / Sursa FOTO: prosport.ro

Daniel Pancu anticipează că vin vremuri grele la CFR Cluj. Fosta campioană a României a scos un 1-1 la Craiova, cu Universitatea, iar la finalul întâlnirii antrenorul ardeleniolor a recunoscut că formația din Bănie este cea mai puternică din Liga 1.

Referitor la echipa sa, „Pancone” spune că nu va fi deloc o iarnă ușoară.

„Se vede mâna lui Rădoi”

„Mai sunt două jocuri până la vacanță. Nu știu dacă ne ajută, dar e mai bine decât 0. E bine că nu pierdem contra echipei cele mai valoroase din SuperLiga, pe Craiova o simt mai puternică. Se vede mâna lui Rădoi, e echipa lui Rădoi, stilul lui Rădoi. Îmi pare rău că a plecat.

Dacă înjumătățim punctele, suntem la 4-5 puncte de retrogradare. Mai sunt multe lucruri de pus la punct. Ca implicare, ca dăruire totală, nu am ce să zic. Am făcut și schimbări, știam că există dezechilibre la Bancu cu Baiaram, dar jucătorii nu au intrat bine de pe margine.  Am gândit acest meci ca pe o partidă echilibrată, știam unde sunt puternici, că vin din zonele laterale. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le potrivim, dar asta nu ia nimic din meritele adversarului, care e cel mai bun din SuperLiga.

E o echipă care joacă foarte bine om la om, cu jucători la echipele naționale, avem și noi. Jucătorii din față au mare calitate.

„E minunat și punctul ăsta”

CFR e o echipă foarte bună, de primele 6 din România. Ce a fost e istorie. Sunt și astfel de ani în istoria cluburilor. Trebuie să fim realiști și riscăm să avem alte probleme. Trebuie să acceptăm situația și să ne gândim la consolidarea jocului și a lotului.

Acest lucru ne va permite să luăm meciurile din play-out cu mai multă atitudine. Noi vom juca toate meciurile la victorie, să fiți convinși de lucrul acesta. Dacă îmi explică cineva, un matematician sau Inteligența Artificială cum ajung în play-off… E posibil, dar șansele sunt foarte mici. Am refuzat de la început să spun cuvântul acesta. E simplu, matematic.

Dacă realizăm, nu e un pericol. Dacă nu realizăm, e un pericol retrogradarea. Să ai 4 antrenori în 3 luni de zile, să îl ai pe Petrescu, pe Mandorlini, pe Hoban sau Rus și apoi vine Pancu, e greu. Lucrurile sunt normale dacă ne uităm realist. Să adunăm cât mai multe puncte, e minunat și punctul acesta”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

CFR Cluj a plecat cu un punct de la Craiova grație golului marcat de Louis Munteanu. Pentru olteni a înscris Tudor Băluță.

Cele mai noi