Premierul Ilie Bolojan a fost surprins în public camuflat, după huiduielile de Ziua Națională. Șeful Executivului a apărut sâmbătă la Târgul de carte Gaudeamus la doar câteva zile după episodul de la Alba Iulia, unde a fost huiduit în timpul intonării Imnului Național. Nici la târg nu scăpat însă de românii supărați, care l-au luat la ceartă.

„- Domnul prim-ministru, bună ziua! Ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic!”, a fost abordat premierul de către unul dintre vizitatorii Târgului.

Ilie Bolojan a ignorat întrebarea și a încercat să se eschiveze, îndepărtându-se.

„Ce faceți, domnule prim-ministru, nu vreți să vorbiți cu mine? Nu vreți o discuție onestă despre România? Despre ce se întâmplă în țară?”, a revenit întrebarea celui care l-a recunoscut pe premier chiar și sub camuflajul șepcii îndesate pe ochi.

„Puteți să aveți bun-simț?”, a replicat scurt premierul, vizibil iritat de insistență.

Tot la Târg, Ilie Bolojan a fost surprins în timp ce răsfoia o carte, după ce ar fi solicitat, în mod expres, să nu fie pozat.

„Premierul Bolojan răsfoind cartea lui Cosmin Popa. A venit fără tam-tam, ba chiar m-a rugat să nu-l pozăm, ceea ce fac eu este un semn către colegi să nu-l pozeze. A tăiat bani de la cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură. Și-a cumpărat «Întoarcerea marilor puteri», de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, care identifică o nouă ordine globală, marcată de incertitudine și de acapararea puterii la nivel mondial”, a scris Adriana Nica pe Facebook.

Nu a fost singurul stand pe care l-a vizitat Ilie Bolojan. Potrivit consilierului său în domeniul educației, Marilen Pirtea, premierul a fost și la standul Editurii Universității de Vest din Timișoara.

Ironia face ca premierul să viziteze Târgul de Carte după ce a crescut TVA-ul la cărți, de la 5% la 11%, măsură îndelung criticată, mai ales că se aplică în țara din UE unde se citește cel mai puțin.

