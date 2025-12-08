„România Onestă” s-a rătăcit „pe drumul onest”. După o campanie asiduă, total neconstituțională și pe alocuri ilegală, cuplul electoral Nicușor Dan – Cătălin Drulă a eșuat lamentabil la alegerile din București. Candidatul promovat de președintele țării încă de la lansare, pentru care șeful statului a apărut într-un spot electoral chiar de Ziua Națională, n-a reușit să prindă nici măcar un loc pe podium. Cu alte cuvinte, din pizza pe care și-o pregătise prin referendum Nicușor Dan pentru urmașul său, USR nu a mai prins nicio felie.

Cătălin Drulă, marele „loser” al alegerilor

Când agentul tău electoral este chiar șeful statului, iar tu abia prinzi locul 4, cu nici 14% din voturi, nu există nicio scuză. Nici pentru candidat, dar nici pentru președinte care și-a bătut joc de Constituție pentru a-și promova favoritul.

Candidatul USR a fost primul politician care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, printr-o vizită la Palatul Cotroceni, la sfârșitul lunii iulie.

30 iulie 2025, Cătălin Drulă și Nicușor Dan pun la cale viitorul Capitalei

Nicușor Dan l-a susținut prin toate mijlocele posibile: a fost prezent la evenimentul de lansare a candidaturii, i-a pus sloganul la dispoziție, și-a lăsat imaginea folosită în bannerele campaniei și chiar a jucat într-unul din spoturi electorale ale USR, pe care BEC l-a declarat ilegal și l-a dat jos de pe internet.

Spotul electoral interzis de Biroul Electoral Central

Până și în ziua votului, Nicușor Dan a lăsat de înțeles în declarația pe care a dat-o la ieșirea de la urne cam cine ar fi favoritul său.

„Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria București, am votat pentru cineva care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție si mai ales de zona de mafie imobiliară”, a declarat Nicușor Dan după vot.

Știrea zilei: Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală?!

Chiar noul primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut o declarație controversată, în timpul ce urnele erau deschise, susținând că Nicușor Dan ar fi votat-o, de fapt, pe Ana Ciceală și nicidecum pe „protejatul său”.

Nicușor Dan în cabina de vot

Deși Ciprian Ciucu și-a retras declarația, având în vedere scorul mic obținut de Cătălin Drulă, nu ar fi de mirare ca până și președintele să o fi votat din greșeală (sau nu) pe Ana Ciceală.

În paralel însă, lupta pentru Capitală pare să ascundă și un adevărat război între Palate. Mai exact, președintele Nicusor Dan s-a poziționat în spatele lui Drulă, deschizându-i calea, în timp ce premierul Ilie Bolojan l-a susținut la scenă deschisă pe Ciprian Ciucu, apropiatul său. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan și Cătălin Drulă, drumurile noastre toate

Gândul a făcut o radiografie a parcursului lui Nicușor Dan – de la anii în care a pierdut și a câștigat Primăria Capitalei, dar și la drumul care i-a adus mărirea și decăderea alături de USR și respectiv alături de Cătălin Drulă – omul pe care președintele României l-a sprijinit în alegerile pentru Primăria Generală din 7 decembrie.

Nicușor Dan – 13 de ani de luptă electorală între 2012 – 2025

Nicușor Dan a pierdut Capitala în 2012. Deși nu a fost sprijinit de niciun partid, actualul președinte al României, fost primar al Capitalei, s-a clasat pe locul al treilea, fiind votat de 9% dintre oameni. Chiar dacă a pierdut lupta pentru fotoliul de primar, Nicușor Dan a câstigat un loc în Consiliul General al Municipiului. (Material integral AICI)

Nicușor Dan pierde Capitala în 2016. La alegerile din 2016, actualul președinte a obținut locul al doilea în cursa pentru postul de primar, cu un procent de 30,5%, fiind ales consilier general al Bucureștiului. În vara acelui an, a lansat Uniunea Salvați România pe baza mișcării politice din București. Partidul a obținut locuri în Parlament, iar Nicușor Dan a fost ales deputat de București în legislatura 2016-2020.

Nicușor Dan a câștigat Primăria Capitalei în 2020. În 2020, Nicușor Dan și-a anunțat candidatura ca politician independent pentru postul de Primar al Municipiului București având atunci susținerea Alianței USR-PLUS și a Partidului Național Liberal (PNL). La alegerile locale din 2020 a fost ales în funcția de primar general al Capitalei cu 42,8% din voturi, devansând primarul în funcție, Gabriela Firea de la Partidul Social Democrat (PSD).

Deși a fost reales primar în primăvara lui 2024, un an mai târziu a candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025, la care a fost ales președinte al României. În cadrul alegerilor locale din 2024, Nicușor Dan a candidat pentru un al doilea mandat de primar în calitate de politician independent cu susținere din partea Alianței Dreapta Unită (ADU), formată din Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP), respectiv Forța Dreptei (FD), dar și cu susținerea adițională a partidului Reînnoim Proiectul European al României (REPER), desprins anterior din USR în 2022. A câștigat cu un procent de 48,3% (352.734 de voturi).

Cătălin Drulă, o campanie electorală în umbra președintelui Dan

Cătălin Drulă este un fost ministru al Transporturilor și fost președinte al Uniunii Salvați România. În prezent deputat, Drulă a fost susținut de USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

În 2016, a intrat în Guvernul condus de Dacian Cioloș, fiind consilier de stat pe infrastructura de transport la cancelaria premierului. Tot din 2016 a candidat pe listele USR și a ajuns deputat de Timiș.

În decembrie 2020, Drulă a fost numit ministru al Transporturilor. Un mandat catalogat de colegii din alte partide ca fiind unul fără rezultate și în care nu a reușit să facă niciun kilometru de autostradă.

În 10 iulie 2022, Cătălin Drulă este ales președintele USR. Doi ani mai târziu, după rezultatul slab la alegerile locale si europarlamentare – scrutin electoral în care pierde primăriile mărilor orașe – Cătălin Drulă și-a anunțat demisia de la conducerea partidului. (Materialul integral AICI)

Revine în prim-planul scenei politice, după ce Nicușor Dan ajunge președintele României. Reamintim că Nicușor Dan a fost considerat de USR candidatul câștigător la președinție, după ce partidul a renunțat s-o susțină pe Elena Lasconi, pentru a-l sprijini politic pe actual președinte. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan a participat la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă a intrat în cursa electorală cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă. Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că a abuzat de numele președintelui, dar i-a folosit și pozele, programul politic, ideile, dar și sloganul de campanie. “Onestitatea” este punctul central al mesajului său, așa cum a fost și pentru candidatul Nicușor Dan la prezidențiale. (Materialul integral AICI)

Surpriză, însă, liderul USR, Cătălin Drulă – care în această campanie electorală s-a folosit insistent de numele și de imaginea lui Nicușor Dan ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut îl compara pe Nicușor Dan cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și chiar punea umărul la debarcarea lui Dan din USR. (Materialul integral AICI )

Deși în campania electorală a promis că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a uitat de promisiunea făcut și a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. Ca o ironie, Cătălin Drulă este unul din principalii arhitecți ai îndepărtării lui Nicușor Dan din USR, în 2017, așa cum Gândul a scris. (Materialul integral AICI)

Mai mult, sprijinul lui Nicușor Dan pentru Drulă nu s-a oprit aici. Un clip video de mare încărcătură electorală, filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor consituționale, are rol de mediator apolitic. În videoclipul publicat recent pe Facebook, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei se „întreține” cu președintele Nicușor Dan. Cei doi vorbesc despre legalitatea construirii unui bloc între mormintele din cimitirul Bellu. Alături de ei este și Vlad Voiculescu, consilier onorific prezidențial. Filmarea a fost realizată la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. (Materialul integral AICI )

Biroul Electoral de Circumscripție București (BEC) a intervenit în cazul clipului în care apar președintele Nicușor Dan și candidatul la alegerile din 7 decembrie, Cătălin Drulă. Conform deciziei BEC, Nicușor Dan a încălcat 3 legi ale României și de două ori Constituția. În videoclipul în cauză, Nicușor Dan apare alături de candidatul Cătălin Drulă și discută despre diferite probleme ale Bucureștiului. Materialul a fost publicat drept conținut electoral de USR Sector 3. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan a câștigat președinția, dar „a pierdut” primăria. Cu Cătălin Drulă

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a mizat și el – după un traseu între demisii, despărțiri și împăcări – pe mâna USR. Pe miniștrii USR, pe consilierii USR, iar la aceste alegeri locale pe pe Cătălin Drulă.

În tot acest puzzle politic, rezultatul de duminică seara este unul catastrofal. Nicușor Dan, președintele României pierde orice speranță de a-l vedea succesor la primăria pe care a „păstorit-o” pe Cătălin Drulă.

Indiscutabil, Cătălin Drulă este unul dintre marii perdanți ai acestor alegeri. N-a reușit să ajungă Primar al Capitalei, ba chiar și-a doborât propriul „record” la înfrângeri. În mai puțin de 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut alegerile locale, a pierdut alegerile europarlamentare, a pierdut președinția USR ca acum să mai piardă, încă o dată, alegerile din București – de data aceasta – cu el candidat. (Material integral AICI)

Rămâne de văzut cum va evolua relația președintelui cu USR, după eșecul din aceste alegeri și dacă Nicușor Dan va gira cu aceeași convingere și vizibilitate liderii USR și un partid politic, aflat într-un picat electoral.

