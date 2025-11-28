The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței” a devenit „coaliția celor care așteaptă”

„Trump a exclus Europa din discuțiile cu Ucraina. Iată cum a ripostat Europa”, este titlul unei analize a jurnaliștilor The New York Times, în care este prezentat pas cu pas modul cum liderii europeni au fost luați prin surprindere de planul de pace al lui Trump pe Ucraina negociat cu Moscova, plan despre care ei au aflat…din presă.

Liderii UE au fost mai întâi uluiți, și-au anulat programele, apoi au intrat în panică, ulterior au încins telefoanele și aplicațiile de mesagerie, s-au întâlnit în Africa de Sud, s-au calmat împreună, l-au flatat pe Donald Trump ca să nu-l enerveze, au alergat după Marco Rubio, șeful diplomației americane, pe la Geneva, ca ulterior să tempereze tonul Americii.

Finalul a fost „european”: germanii care inițial nu știau nimic – au clamat „victoria” pentru ca polonezii să recunoască că, până la urmă, europenii au mai mare nevoie de Donald Trump și nu invers.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a aflat de la știri de planul de pace al lui Trump

„Liderii europeni au fost luați prin surprindere de planul în 28 de puncte al președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Când cancelarul german Friedrich Merz a aflat pentru prima dată despre planul de pace al administrației Trump pentru Ucraina, joia trecută, a fost uimit atât de conținut, cât și de modul în care a aflat.

În loc să audă de la oficiali americani, Merz a aflat despre plan dintr-un titlu de știri. Echipa sa a trebuit să contacteze de mai multe ori președintele Trump pentru a stabili un apel vineri seară pentru a primi explicații, potrivit unor oficiali care au cunoștință despre evenimente.

Conținutul era alarmant, dintr-o perspectivă europeană.

Planul de 28 de puncte, divulgat pe internet, ar asigura că Rusia va plăti un preț mic pentru invadarea Ucrainei în 2022. I-ar oferi mai mult teritoriu decât a cucerit armata rusă pe câmpul de luptă. Și ar obliga NATO să refuze oficial admiterea Ucrainei, contracarând dorința europeană ca ucrainenii să se alăture alianței”, relatează jurnaliștii.

Europenii știau că Trump lucra la un plan de pace dar, după ce l-au citit, au realizat că au fost lăsați pe pe dinafară

„Înalți oficiali europeni știau că administrația Trump lucra la un fel de plan, dar nimic care să favorizeze Rusia în această măsură. Când a ieșit la iveală, și-au dat seama că Europa fusese exclusă din eforturile administrației Trump de a pune capăt celui mai mare război terestru de pe continent de la al Doilea Război Mondial încoace”, notează jurnaliștii.

Echipa The New York Times a vorbit, sub condiția anonimatului, cu 16 oficiali care au povestit cum echipa Trump a marginalizat Europa. „Disputele diplomatice creionează imaginea unui continent prins între puteri concurente, liderii săi încercând să obțină influență într-o lume pe care națiunile lor au dominat-o cândva”, relatează ziarul.

„Europa a devenit o coaliție a celor care așteaptă”- Anders Fogh Rasmussen, fostul șef al NATO

În zilele care au trecut de la dezvăluirea planului, liderii europeni, inclusiv cancelarul Merz, au lucrat frenetic pentru a inversa această lovitură încasată de Europa, folosind persuasiunea și manevrele din culise pentru a îndemna administrația Trump către o poziție mai acceptabilă.

Mai mulți reprezentanți au luat primul zbor posibil de la Johannesburg, unde se întâlneau cu omologii din G20, la Geneva pentru a încerca să-i convingă pe oficialii americani să schimbe cursul.

Acest efort diplomatic uriaș, depus la nivelul principalelor țări și instituții europene, a însemnat că, până duminică seara, liderii europeni reușiseră să prevină unele dintre ceea ce considerau cele mai grave excese ale planului Trump pentru Ucraina.

Izgonită de Trump săptămâna trecută, „ coaliția celor dispuși ” din Europa a devenit o „coaliție a celor care așteaptă”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost șef al NATO, într-un interviu.

Joi: Șoc și neîncredere. Europenii au început să îi la întrebări pe ucraineni după ce au citit The Financial Times

Mulți dintre miniștrii de externe ai Europei au aflat în premieră de planul lui Trump joia trecută, la Bruxelles, în timp ce se îndreptau spre o întâlnire planificată de mult timp despre Sudan, precum și despre Ucraina.

Propunerea divulgată, relatată în publicații precum Axios și The Financial Times, i-a pus la pământ. Sugerea că NATO ar fi împiedicat să staționeze trupe în Ucraina postbelică, zădărnicind o propunere franceză și britanică de a trimite forțe de menținere a păcii acolo. Includea un plan de deblocare a miliarde de dolari din fondurile rusești, deținute acum în mare parte în Belgia, pe care mulți din Europa speră să le împrumute Ucrainei.

„Când toată lumea a sosit, după ce a citit The Financial Times, au existat câteva întrebări”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de externe, cu modestie, într-un interviu.

Căutând clarificări, miniștrii au început rapid să facă presiuni asupra ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha, care participase la întâlnire prin teleconferință. Știa Sybiha ceva mai mult despre acest plan? Era real?

La fel ca omologii săi, Sybiha a oferit detalii limitate, potrivit a doi oficiali prezenți la întâlnire.

Merz și-a anulat programul. Driscoll (SUA): Sunt prea mulți „bucătari” pe Ucraina

În Germania, cancelarul Merz a anulat o apariție programată la un eveniment de lectură la o școală elementară pentru a face față consecințelor. Echipa cancelarului s-a întrebat dacă Trump știa despre plan și dacă acesta trebuia luat cu adevărat în serios, potrivit a două persoane care au aflat despre modul lor de gândire.

Până vineri, Trump și administrația sa începuseră să discute cu omologii lor europeni și devenea din ce în ce mai clar că planul era real.

Daniel P. Driscoll, secretarul Armatei SUA, a declarat vineri, la o întâlnire din Ucraina, că țările europene au fost excluse din negocieri pentru a evita să existe „prea mulți bucătari”, au declarat oficialii prezenți. Driscoll a spus că oficialii europeni s-au apropiat prea mult de omologii lor ucraineni pentru a evalua obiectiv războiul, au declarat cei prezenți.

Dilemele europenilor: resping planul și îl înfurie pe Trump sau încearcă să negocieze?

Și așa a apărut dilema europenilor. Ar trebui Europa și Ucraina să respingă propunerea din oficiu, provocându-l furia lui Trump și pierzând orice control asupra traiectoriei acesteia? Sau ar trebui să riște să-i dea impuls încercând să-i corecteze cursul?

„Ucraina s-ar putea confrunta în curând cu o alegere extrem de dificilă”, a declarat în acea zi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într- un discurs adresat publicului ucrainean, reiterând o opinie împărtășită pe aproape întreg continentul. „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie.”

Sâmbătă este ziua în care s-au încins telefoanele. Europa decide să vorbească pe o singură voce din… Africa de Sud

În următoarele 24 de ore, diplomați și alți oficiali din Europa au înroșit liniile telefonice și aplicațiile de mesagerie pentru a elabora totuși o strategie.

Până când prim-miniștrii și președinții europeni s-au reunit sâmbătă la summitul G20 din Africa de Sud, aceștia ajunseseră deja la o concluzie pragmatică, deși neplăcută. Dacă liderii Europei doreau să recâștige un loc la masa negocierilor, potrivit a patru oficiali familiarizați cu discuțiile lor, trebuiau să se implice – și să vorbească cu o singură voce.

Întâlnirea a fost organizată de António Costa, președintele Consiliului European, care definește direcția politică a Uniunii Europene.

El și Ursula von der Leyen, președinta ramurii executive a Uniunii Europene, tocmai vorbiseră cu Zelenski. Acum știau că președintele ucrainean colaborează cu echipa lui Trump și înțelegeau că și Europa trebuia să facă un plan.

Așezați într-un semicerc de fotolii bej așezate sub lumini albe strălucitoare, liderii au început să se coalizeze în jurul unui set de principii, potrivit unui oficial european familiarizat cu discuțiile.

Frontierele nu ar trebui modificate prin forță, nu pot exista limitări majore ale forțelor armate ale Ucrainei, iar deciziile care afectează Europa și NATO ar trebui luate cu implicarea lor – toate idei care contravin planului lui Trump.

În loc să se opună lui Trump, europenii decid să-l „flateze”. Și s-au grăbit să plece din Africa spre Elveția după Rubio

În ciuda tuturor reținerilor lor față de plan, liderii au emis o declarație care sugera că ar putea fi un punct de plecare: „Salutăm eforturile continue ale SUA de a aduce pacea în Ucraina”, se arată în declarație, adăugând: „Prin urmare, credem că proiectul este o bază care va necesita eforturi suplimentare”.

Pentru a-și susține cauza, înalții diplomați europeni au plecat rapid spre Geneva, unde secretarul de stat american, Marco Rubio, urma să organizeze duminică un summit organizat în grabă cu omologii ucraineni.

Cei doi diplomați de rang înalt ai UE desemnați să participe la discuțiile de la Geneva, Bjoern Seibert și Pedro Lourtie, s-au grăbit la aeroport în decurs de o jumătate de oră de la publicarea declarației, a declarat un oficial european. Au luat primul zbor disponibil de la Johannesburg către Elveția.

Acolo, s-au alăturat emisarilor guvernelor Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei în încercarea de a modifica planul lui Trump.

Duminică dimineața: După ce au așteptat să vorbească cu Rubio, europenii au aflat că americanii nu mai sunt interesați de problemele lor cu Ucraina

„În zorii zilei de duminică în Elveția, Europa rămânea la limită și în afara ei. Mai mulți oficiali europeni s-au adunat la misiunea germană, unde au așteptat să se întâlnească cu echipa lui Rubio. Au discutat cu omologii lor ucraineni. Au elaborat strategii.

A meritat. Spre finalul zilei, americanii s-au întâlnit în sfârșit cu ei, au declarat cinci oficiali. Acest contact mai strâns, împreună cu presiunea din partea ucrainenilor, a adus un mic progres: Rubio le-a spus europenilor în privat că problemele care afectau direct națiunile europene nu vor mai fi incluse în discuțiile actuale, a declarat un oficial.

Duminică seara: Rubio și-a schimbat tonul. Europa va avea un cuvânt de spus, da…mai târziu

Până când Rubio le-a făcut o prezentare reporterilor duminică seara, se schimbase și tonul, relatează oficialii intervievați de NYTimes.

Rubio și-a respectat promisiunea făcută în privat, a descris discuțiile ca fiind constructive, iar planul ca fiind deschis schimbării. „Acesta este un document viu”, a spus el , indicând faptul că Europa va avea un cuvânt de spus în părțile acestuia care privesc națiunile europene și că aceste discuții vor continua pe o „cale separată”.

Bruxellesul a fost cuprins de ușurare, chiar dacă persistau provocări majore. Liderii s-au grăbit să iasă din întâlniri pentru a oferi o informare plină de speranță ambasadorilor din întreg blocul celor 27 de națiuni.

Luni: Șeful diplomației germane anunță….„victoria europeană”. Polonezii admit că Europa are nevoie de Trump

Luni dimineață, ministrul german de externe, Johann Wadephul, descria discuțiile drept o victorie europeană.

Totuși, pe măsură ce liderii europeni au continuat să se adune în zilele următoare, frontul lor unit a fost pus din nou la încercare.

Diviziunile au persistat cu privire la modul de finanțare a Ucrainei în 2026. Întrebări majore au continuat cu privire la faptul dacă SUA vor menține Europa implicată. Și, în ciuda impulsului pentru un armistițiu, a rămas neclar dacă se va ajunge la un acord, mai ales că Rusia și-a semnalat rezistența față de plan.

„Nu există prea multe motive pentru vreun fel de optimism vesel”, a declarat luni jurnaliștilor prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. „Problema este delicată”, spune el. „Pentru că nimeni nu vrea să-i descurajeze pe americani și pe președintele Trump, Statele Unite trebuie să rămână de partea noastră”.

