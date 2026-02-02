Prima pagină » Economic » Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol

02 feb. 2026, 14:15, Economic
Aproape 10% din populația Uniunii Europene a avut probleme în a-și încălzi suficient locuința în 2024, conform datelor publicate de Eurostat. Cele mai mari procente de oameni care nu își pot încălzi în mod suficient locuința sunt în Bulgaria și Grecia, ambele cu 19%, urmate de Lituania, 18% și Spania, 17,5%. În România, 10,8% dintre locuitori nu și-au permis să își încălzească suficient locuința.

Datele publicate de Eurostat arată că 9,2% din populația Uniunii Europene a avut probleme cu încălzirea locuinței în 2024, o îmbunătățire față de nivelul de 10,6% din 2023. În rândul celor mai mari procente de oameni care nu pot să își încălzească în mod suficient locuința sunt Bulgaria, Grecia, Lituania și Spania. La polul opus se află Finlanda, 2,7%, Polonia și Slovenia, ambele cu 3,3%, Estonia și Luxemburg, ambele cu 3,6%.

Sursa: Eurostat

Indiferent de sursa de încălzire, aproape 2 milioane de români nu își permit să-și încălzează casele sau apartamentele iarna, arată analiza Eurostat. Mai mult decât atât, în 2026 România se va confrunta cu facturi mai mari la gaze pe luna ianuarie, care vor fi cu aproximativ 30% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, România stă mai bine decât Spania și Franța la încălzirea locuinței. În țara noastră, 10,8% dintre locuitori au spus că în anul 2024 nu și-au permis să își încălzească în mod suficient locuința, față de 17,5% în Spania și 11,8% în Franța.

