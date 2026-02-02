Prima pagină » Actualitate » Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor

Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor

Maya Radu
02 feb. 2026, 15:11, Actualitate

Un microbuz cu pasageri s-a răstunat luni după-amiază în județul Dâmbovița. Tei pasageri au fost răniți și au ajuns la spital. Microbuzul circula pe un drum acoperit de zăpadă și gheață, dar cu anvelope necorespunzătoare. Doar o minune a făcut să nu se întâmple o tragedie.

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 702 D, în afara localității Butoiu de Sus.

Din verificări, polițiștii au stabilit faptul că, un bărbat, de 54 de ani, din comuna Ludești, în timp ce ar fi condus un microbuz pe DJ 702 D, în afara localității Butoiu de Sus, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile.

Microbuz cu pasageri răstunat în Dâmbovița

În urma evenimentului, trei persoane, pasagere în microbuz, au fost rănite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Deținătorul autovehiculului a fost sancționat cu amendă în valoare de 4.252,5 lei pentru neîndeplinirea obligației de a verifica starea tehnică a autovehicului, respectiv starea anvelopelor.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

