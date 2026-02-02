Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea

Jucătorul japonez de volei Yuji Nishida a devenit viral pe rețelele de socializare pentru că a dat un exemplu despre cum ar trebui să arate, de fapt, o scuză sinceră. La meciul All-Star al Ligii SV japoneze de pe 1 februarie, el a lovit accidental o angajată a sălii care se afla lângă teren. Fără să stea prea mult pe gânduri, jucătorul japonez, în vârstă de 26 de ani, s-a aruncat pe podea și a alunecat câțiva metri, până la picioarele femeii, în același timp aplecându-și capul în semn de regret.

Apoi a adoptat o poziție îngenuncheată cu palmele împreunate și a continuat să se încline, iar femeia i-a răspuns la fel, însă ușor jenată.

Gestul sportivului în vârstă de 26 de ani și 1,87 m înălțime a provocat râsete și aplauze în rândul spectatorilor și al coechipierilor săi, iar imaginile au devenit imediat virale de rețelele de socializare.

Clipurile cu această scenă au atras milioane de vizualizări. Un fan l-a felicitat pe Nishida pentru „alunecarea sa de artă”, însă comentatorii TV s-au întrebat dacă alunecarea pe burtă nu i-a provocat cumva răni căpitanului echipei Osaka Bluteon.

În afara momentului urmărit la nivel mondial, Nishida a impresionat și pe teren, ajutându-și echipa să obțină o victorie cu 3-0 și câștigând titlul de MVP al turneului, potrivit AbemaTV, un serviciu de streaming care a transmis turneul.

Internauții sunt de părere că au asistat la cea mai extravagantă formă de scuze din cultura japoneză, cunoscută sub nubele de „dogeza“.Dogeza (土下座) este o formă tradițională japoneză de scuze sincere sau respect profund, care implică îngenuncherea directă pe pământ și atingerea podelei cu fruntea. Potrivit The Guardian, deși dogeza este rar văzută în public, politicienii implicați în scandaluri au folosit gesturi la fel de teatrale pentru a-și comunica remușcările.

