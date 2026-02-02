Prima pagină » Știri externe » Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea

Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea

02 feb. 2026, 15:13, Știri externe
Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea

Jucătorul japonez de volei Yuji Nishida a devenit viral pe rețelele de socializare pentru că a dat un exemplu despre cum ar trebui să arate, de fapt, o scuză sinceră. La meciul All-Star al Ligii SV japoneze de pe 1 februarie, el a lovit accidental o angajată a sălii care se afla lângă teren. Fără să stea prea mult pe gânduri, jucătorul japonez, în vârstă de 26 de ani, s-a aruncat pe podea și a alunecat câțiva metri, până la picioarele femeii, în același timp aplecându-și capul în semn de regret.

Apoi a adoptat o poziție îngenuncheată cu palmele împreunate și a continuat să se încline, iar femeia i-a răspuns la fel, însă ușor jenată.

Gestul sportivului în vârstă de 26 de ani și 1,87 m înălțime a provocat râsete și aplauze în rândul spectatorilor și al coechipierilor săi, iar imaginile au devenit imediat virale de rețelele de socializare.

Clipurile cu această scenă au atras milioane de vizualizări. Un fan l-a felicitat pe Nishida pentru „alunecarea sa de artă”, însă comentatorii TV s-au întrebat dacă alunecarea pe burtă nu i-a provocat cumva răni căpitanului echipei Osaka Bluteon.

În afara momentului urmărit la nivel mondial, Nishida a impresionat și pe teren, ajutându-și echipa să obțină o victorie cu 3-0 și câștigând titlul de MVP al turneului, potrivit AbemaTV, un serviciu de streaming care a transmis turneul.

Internauții sunt de părere că au asistat la cea mai extravagantă formă de scuze din cultura japoneză, cunoscută sub nubele de „dogeza“.Dogeza (土下座) este o formă tradițională japoneză de scuze sincere sau respect profund, care implică îngenuncherea directă pe pământ și atingerea podelei cu fruntea. Potrivit The Guardian, deși dogeza este rar văzută în public, politicienii implicați în scandaluri au folosit gesturi la fel de teatrale pentru a-și comunica remușcările.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani

Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
FLASH NEWS Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
16:05
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
TEHNOLOGIE Care este viziunea Chinei pentru supremația în inteligența artificială: „Mișcă-te rapid, dar respectă regulile”
15:33
Care este viziunea Chinei pentru supremația în inteligența artificială: „Mișcă-te rapid, dar respectă regulile”
FLASH NEWS Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
14:07
Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
ULTIMA ORĂ Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul
14:06
Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul
CONTROVERSĂ Decizie istorică în Spania: Guvernul de la Madrid oferă statut legal pentru jumătate de milion de migranți. Cum explică oficialii măsura controversată
13:01
Decizie istorică în Spania: Guvernul de la Madrid oferă statut legal pentru jumătate de milion de migranți. Cum explică oficialii măsura controversată
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Rechinilor albi le crește un nou tip de dinți pe măsură ce îmbătrânesc
CONTROVERSĂ Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
16:41
Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
ECONOMIE Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
16:05
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
ECONOMIE 3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
16:02
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare

Cele mai noi

Trimite acest link pe