Trump anunță granturi de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american care se naște în timpul mandatului său

01 feb. 2026, 19:59, Știri externe
Președintele american Donald Trump a anunțat că fiecare familie americană va primi câte o subvenție de 1.000 de dolari pentru a-și crea propriul depozit bancar. „Fiecare președinte american din istoria modernă a lăsat copiii îndatorați, dar sub această administrație, vom lăsa fiecărui copil active reale și un imbold pentru a căpăta independența financiară”, a scris președintele. Fiecare părinte sau copil va putea aplica pe site-ul Trump Accounts.

„Fiecare copil american născut de la 1 ianuarie 2025 până la 31 decembrie 2028 va primi 1.000 de dolari. Contul va fi în totalitate în numele copilului, care va deveni custode de la vârsta de 18 ani. Nu vor necesita contribuții, dar vor putea depozita până la 5.000 de dolari la fiecare an penru a-și maximiza creșterea. Cu 1.000 de dolari de la Trezoreria SUA, copilul tău va face un prim pas spre Visul American. Fondurile copilului vor fi automat investite în companiile americane. Aplicația îi va notifica despre conturile lor. Cheia de aur reprezintă cunoașterea financiară și accesul, creșterea finanțelor și educația lor. Pe măsură ce vor înainta în vârstă, vor învăța cum să investească și cum să-și monitorizeze sumele de bani în timp real. Și nu doar bani. Câștugurile financiare la propriu.”.

Programul ar urma să fie lansat din 5 iulie 2026, la o zi după ce SUA vor aniversa 250 de ani de la fondare. Părinții vor avea opțiunea să contribuie cu până la 5.000 de dolari pe an în depozitele copiilor.

La numai 18 ani, dacă va efectua contribuții anuale de 250 de dolari, un tânăr va avea un sold de 19.000 de dolari. Până la 27 de ani, suma ar putea crește la 51.000 de dolari. Iar până la 55 de ani, va avea 850.000 de dolari. Dacă nu va contribui cu nimic la depozitul bancar, tânărul va avea până la 18 ani 6.000 de dolari, 15.000 de dolari la 27 de ani și 243.000 de dolari până la 55 de ani.  Iar dacă va contribui 5.000 de dolari, un american va avea 271.000 de dolari până la 18 ani, 742.000 de dolari până la 27 de ani și va deveni milionar până la 55 de ani.

„Soldul copilului tău crește odată cu banii. Contribuția la contul copilului de pe Trump Account este opțională. Soldul  va crește în timp, cu sau fără contribuții”, potrivit președintelui american.

Trump promite subvenții pentru minori după publicarea dosarelor Epstein care îi aduc acuzații grave

Noua măsură care ar promova creșterea natalității și ar întări valorile familiilor tradiționale din SUA a fost luată de liderul de la Casa Albă chiar în plin scandal după publicarea a unui milion de documente din dosarele Epstein de către Departamentul de Justiție. Numele președintelui american figurează în ultimele documente divulgate, prezentat ca un client al omului de afaceri acuzat pentru trafic sexual, proxenetism și pedofilie  care s-a sinucis în 2019. Potrivit unui document, Trump figurează ca un politician „compromis de Israel”.

Un document i-ar putea aduce acuzații grave preșdintelui american, în care scrie că agenții federali au raportat că Trump, la vremea respectivă un om de afaceri,  ar fi întreținut contacte sexuale cu o minoră de 13 ani, scrie  The Daily Beast. Potrivit altui document compromițător, un martor a declarat sub jurământ, cu riscul de a fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă, că „Donald Trump a amenințat o minoră că poate  dispărea ca o altă fetiță de 12 ani dacă divulgă, apoi a amenințat că îi va ucide întreaga familie”.

Președintele american a respins acuzațiile și a anunțat că va intenta procese împotriva adversarilor politici. Cu toate că numele său apare menționat de peste 3.000 de ori în noile dosare publicate, președintele american a insistat că acestea nu îl incriminează.

