Sondaj: Peste 60% dintre cetățeni sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cei din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri

Ruxandra Radulescu
02 feb. 2026, 14:54, Economic
Majorarea impozitelor de către premierul Bolojan a generat revoltă în rândul majorității românilor, care consideră că taxele sunt mai mari decât în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, se arată într-un sondaj INSCOP, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026. Deși țara noastră are printre cele mai mici taxe pe proprietate din U.E., veniturile scăzute determină ca orice costuri în plus să fie resimțite la un nivel mult mai profund. 

Potrivit sondajului, majoritatea românilor, în proporție de 62,4% consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în celalte țări din U.E. De asemenea, 14.5% cred că impozitele sunt mai mici, în timp ce 10.8% sunt de părere că sunt cam la fel. 12.2% nu știu.

Adevărul este că România percepe printre cele mai mici taxe pe proprietate din Uniunea Europeană. Percepția multor români, potrivit căreia ei achită mai mulți bani pe impozite decât ceilalți cetățeni europeni, este generată de nivelul scăzut de trai. Sondajul INSCOP confirmă acest aspect.

Dintre cei care sunt de părere că taxele din România sunt mai mari, se află pensionari, persoane de peste 60 de ani, cei cu educație primară și medie, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural.

Printre cei care sunt de părere că impozitele sunt mai mici decât în Uniunea Europeană se numără votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat.

Votanții USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și angajații la stat cred într-o proporție mai mare ca restul populației faptul că impozitele din România sunt cam la fel cu cele din alte state membre UE.

Impactul majorării impozitelor pe proprietate asupra calității serviciilor publice

Întrebați în ce măsură cred că majorarea impozitelor pe proprietate va duce la îmbunătățirea serviciilor publice oferite de primăria orașului sau comunei în care locuiesc, 7.1% dintre respondenți spun că în foarte mare măsură, 17.1% în destul de mare măsură, 27.8% în destul de mică măsură, iar 44.5% în foarte mică măsură sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.9%.

Sunt de părere că majorarea impozitelor pe proprietate va duce la îmbunătățirea serviciilor publice oferite de primăria orașului sau comunei în care locuiesc în proporții mai mari decît media populației mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București.

Votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat cred cel mai puțin că majorarea impozitelor pe proprietate va duce la îmbunătățirea serviciilor publice oferite de primăria orașului sau comunei.

