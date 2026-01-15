Banca Mondială a revizuit în scădere perspectivele economice pentru România în 2026, spre dezamăgirea premierului Ilie Bolojan. Economia românească a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%, față de un avans de 1,3% prognozat în iunie anul trecut și unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport publicat de Banca Mondială.



Deși prognozele de anul trecut arătau că PIB-ul României ar urma să aibă un avans consistent, reevaluarea recentă a Băncii Mondiale a indicat un nivel mult mai scăzut. Astfel, în 2026 PIB-ul ar urma să înregistreze un avans de 1,3%, față de 1,9% cât era prognozat în luna iunie a anului trecut și cu 2,6% estimat în ianuarie 2025 de Banca Mondială. Economia României ar urma să aibă parte de o îmbunătățire abia din 2027, până la un avans de 1,9%, însă mai puțin decât avansul de 2,5% pe care Banca Mondială l-a prognozat la mijlocul anului trecut.

Potrivit Băncii Mondiale „creșterea economică în Europa Centrală ar urma să se îmbunătățească până la 2,6% în 2026-2027, susținută de investițiile puternice, în special în Polonia și România, grație majorării finanțării venite de la Uniunea Europeană”. Totuși, instituția financiară avertizează că în cazul României, creșterea economică va fi afectată de consolidarea fiscală a guvernului Bolojan.

Banca Mondială avertizează că am putea trăi deceniul cu cea mai slabă creștere globală

Banca Mondială a subliniat că dacă actualele previziuni se vor menține, deceniul 2020-2029 ar urma să fie cel mai slab pentru creșterea globală de după anii 1960 și prea slab pentru a evita stagnarea și șomajul în țările cu piețe emergente și în curs de dezvoltare. De asemenea, creșterea în economiile emergente și cele în crus de dezvoltare va încetini până la 4% în 2026, de la 4,2% în 2025. Însă, dacă este exclusă China, rata de creştere pentru acest grup în 2026 va fi de 3,7%, neschimbată faţă de 2025, a estimat Banca Mondială.

„Cu fiecare an care trece, economia globală a devenit mai puţin capabilă să genereze creştere şi pare mai rezistentă la incertitudinea politică. Însă dinamismul şi rezilienţa economică nu pot diverge mult timp fără a afecta finanţele publice şi pieţele de credit”, a declarat economistul-şef al Băncii Mondiale, Indermit Gill.

