BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană

03 mart. 2026, 16:00, Economic
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a crescut până la 5,0981 lei, de la 5,0972 lei, înregistrat pe 2 martie. Aceasta marchează a doua zi consecutivă pentru moneda națională. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3940 lei, respectiv 5,8431 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,5873 lei. 

Cu o zi înainte, leul pierduse puternic teren față de principalele valute, potrivit cotațiilor Băncii Naționale a României. Pe 2 martie euro s-a majorat până la 5,0972 lei, +0,19 bani, dolarul american a ajuns la 4,3430 lei, +2,51 bani, iar francul elvețian la 5,6189 lei, +3,23 bani.

