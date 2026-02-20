Cifra de afaceri din industrie a încheiat anul 2025 cu o creștere de 3,2% față de anul precedent, însă sectorul energetic a tras în jos rezultatul general, după o scădere de 5,3% arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Industria bunurilor de folosință și industria bunurilor intermediare au înregistrat cele mai mari scăderi din 2025.

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna precedentă, a scăzut per total cu 6,7%, arată datele INS. Cauza o reprezintă scăderile înregistrate în industria extractivă, -8,7% și în industria prelucrătoare, -6,7%. Pe marile grupe industriale, industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat scăderi de 22,1%, industria bunurilor intermediare, 17,6% și industria energetică, scăderi de 7,5%. Creșteri au fost înregistrate la industria bunurilor de uz curent, 3,0% și la industria bunurilor de capital, 0,5%.

Este important de menționat faptul că datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt exprimate în termeni nominali, fără ajustarea cu inflația. Astfel, în condițiile în care inflația anuala a României a fost de 10%, iar cifra de afaceri a crescut cu doar 5%, în termeni reali, după eliminarea efectului prețurilor, rezultă o scădere de aproximativ 5%. Practic, creșterea este doar pe hârtie pentru că, în mod realist, volumul efectiv de activitate al companiilor a scăzut.

Datele INS mai indică faptul că cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în decembrie 2025 față de aceeași lună a anului precedent, cu 6,1% datorită creșterii înregistrate în industria prelucrătoare, +6,4%. Comparativ cu anul trecut, industria extractivă a scăzut cu 0,9% iar pe marile grupe industriale creșteri au înregistrat industria bunurilor de capital, +8,5%, industria bunurilor de uz curent, +7,3% și industria bunurilor intermediare, +5,8%. Și în acest caz industria energetică a înregistrat o scădere de 3,4%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată o scădere de 2,5%.

Industria energetică a scăzut în 2025 comparativ cu 2024

Comparația dintre anul 2025 și 2024 arată că cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali cu 3,2% datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă, +9,5% și în industria prelucrătoare, +2,9%. Când vine vorba de marile grupe industriale, industria bunurilor de folosință îndelungată, cea a bunurilor de capital, a bunurilor de uz curent și a bunurilor intermediare au crescut. La polul opus se află industria energetică, cu o scădere de 5,3% a cifrei de afaceri, în cursul anului trecut.

