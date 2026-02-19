Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro

Rothschild & Co, celebra bancă franceză fondată la începutul secolului XIX de către Nathan Mayer Rothschild, este cea care a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către grupul Pavăl Holding, tranzacție estimată la 823 de milioane de euro. Aceeași bancă a fost angajată în trecut de Digi pentru a consilia o posibilă listare a companiei pe bursa din Spania.

Pavăl Holding a fost asistată în demersurile pentru achiziția Carrefour de către societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG și Rothschild & Co pentru achiziționarea celor aproape 500 de supermarketuri Carrefour din România. Karina Pavăl, vicepreședintele Pavăl Holding a menționat că le mulțumește tuturor pentru profesionalismul și dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului. De asemenea, Alexandru Ioan Rus, Country Advisor la Rothschild & Co, a transmis prin intermediul unei postării pe LinkedIn că piaţa locală de retail este pe cale să treacă printr-o transformare „interesantă”.

„Suntem onorați că am oferit consultanță pentru Pavăl Holding cu privire la achiziţia Carrefour România. Piaţa locală de retail este pe cale să treacă printr-o transformare interesantă, iar faptul că Dedeman îşi duce povestea de succes remarcabilă la nivelul următor este cu adevărat inspiraţional. Urmează o provocare interesantă — şi, sperăm, foarte recompensatoare.”

Rothschild & Co este unul dintre cele mai mari grupuri independente de servicii financiare din lume, controlat de familia Rothschild. Compania operează în peste 40 de țări și oferă consultanță pentru fuziuni și achziții, strategie și finanțare pentru guverne și corporații mari, gestionează activele familiilor înstărite și ale antreprenorilor și oferă soluții pentru instituții și distribuitori de fonduri.

Carrefour a anunțat vânzarea operațiunilor din România pe baza unei valori de 823 milioane de euro a companiei

În urmă cu o săptămână gigantul francez Carrefour și-a anunțat ieșirea de pe piața din România și a transmis că toate magazinele vor fi preluate de frații Pavăl, patronii Dedeman. De asemenea, Gândul a scris în noiembrie 2025 că frații Dragoș și Adrian Pavăl se află pe listele investitorilor care au depus oferte pentru a cumpăra magazinele lanțului Carrefour. Pe lista de ofertanți se aflau și Zabka, deținătorul brandului Froo în România și grupul francez Auchan.

„Această operaţiune face parte din analiza strategică iniţiată de Carrefour la începutul anului 2025. Paval Holding este vehiculul de investiţii al familiei Paval, antreprenori români de top şi proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului şi una dintre cele mai mari poveşti de succes antreprenorial din ţară”, a transmis grupul francez.

