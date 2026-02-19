Prima pagină » Economic » Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”

Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”

19 feb. 2026, 16:59, Economic
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe Adrian Câciu, fostul ministrul PSD al Finanțelor și spune că România se împrumută la o dobândă mult mai mică decât cea de acum 2 ani. Nazare a subliniat că aplicarea consecventă a reformelor se va reflecta și în bugetul României prin cheltuielile mai mici cu dobânzile pe termen lung. 

Adrian Câciu a criticat într-o postare pe Facebook faptul că scăderea dobânzilor la care se împrumută România, invocată după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților, a fost una marginală și de scurtă durată. Alexandru Nazare a raspuns tot prin intermediul unei postări în care îl contrazice pe fostul ministru de Finanțe și susține că obligațiunile României s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a CCR.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.”

De asemenea, Alexandru Nazare a subliniat că România se împrumută la dobânzi care au coborât spre nivelul de 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Referitor la scăderea dobânzilor la credite, ministrul Finanțelor a spus că aceasta va veni treptat. În plus, oficialul a transmis că în viitor cheltuielile cu dobânzile pe termen lung vor fi mai mici și că vor exista mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare.

„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung — adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

