Președintele Donald Trump a stârnit controverse la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, după o remarcă neașteptată despre aspectul fizic al președintelui Paraguayului. Declarația a atras atenția delegaților din aproape 40 de țări.

Donald Trump a deschis joi, la Washington, prima reuniune a Consiliului pentru Pace pentru Gaza cu un discurs presărat cu elogii la adresa liderilor prezenți, însă momentul a fost marcat de o declarație neobișnuită care a stârnit reacții și comentarii în rândul participanților, scrie publicația 20minutos, citată de Mediafax.ro.

În debutul summitului, la care au luat parte reprezentanți din aproape 40 de state, președintele Donald Trump i-a lăudat pe mai mulți lideri internaționali, printre care președintele României, Nicușor Dan, cel al Argentinei, Javier Milei, dar și premierul Ungariei, Viktor Orban, despre care a spus că îi este „simpatic” și că îi dorește succes la viitoarele alegeri.

Momentul care a atras însă cea mai mare atenție a venit în timpul adresării către președintele Paraguayului, Santiago Pena, când liderul de la Casa Albă a comentat direct aspectul fizic al acestuia, într-un registru considerat de mulți drept nepotrivit pentru un cadru diplomatic.

„Mulțumesc, președinte Peña. Ce tânăr chipeș! Ce bine este să fii tânăr și arătos… Dar asta nu înseamnă că îmi place de tine. Adică nu că nu mi-ai plăcea, dar nu îmi plac bărbații tineri și frumoși. Femeile, da, însă pentru bărbați nu am același interes”, a spus președintele Donald Trump în fața audienței.

Santiago Peña s-a numărat printre șefii de stat prezenți la eveniment, alături de lideri sau reprezentanți din România, Bahrain, Indonezia, Kosovo, Albania, Qatar, Kazahstan, Cambodgia, Vietnam, Uzbekistan și Egipt.

De asemenea, la reuniune au participat ambasadori și oficiali din țări precum Arabia Saudită, Turcia, Maroc, Kuweit, Bulgaria, Belarus, El Salvador, Armenia și Pakistan.

