Prima pagină » Știri politice » Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie

Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie

20 feb. 2026, 11:01, Știri politice
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
SURSĂ: Gabriela Firea/Facebook

Eurodeputata Gabriela Firea anunță susținerea unui buget de minimum 20 de miliarde de euro pentru Garanția Europeană pentru Copii, în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Votul a fost exprimat la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european, potrivit Mediafax.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Gabriela Firea a transmis că a votat „pentru toate acele familii care își numără banii pentru alimente” și pentru „copiii care se rușinează că n-au haine potrivite sau rechizite”.

„93 de milioane de europeni trăiesc cu frica zilei de mâine”

Firea a subliniat amploarea fenomenului sărăciei în Uniunea Europeană. Ea a invocat datele oficiale privind persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

„Am votat pentru cei 93 de milioane de europeni care trăiesc cu frica zilei de mâine. Iar cel mai greu de dus este că 20 de milioane sunt copii”, a scris eurodeputata.

Potrivit strategiei europene, UE și-a propus ca până în 2030 să scoată din sărăcie peste 15 milioane de persoane, dintre care cel puțin 5 milioane de copii. Firea consideră însă că aceste obiective trebuie susținute prin măsuri concrete și finanțare adecvată.

Ținte până în 2035 și buget dedicat pentru copii

În cadrul votului privind raportul anti-sărăcie, Gabriela Firea a susținut stabilirea unor ținte clare pentru eradicarea sărăciei cel târziu până în 2035, cu „pași clari, indicatori și monitorizare serioasă”.

Un punct central îl reprezintă alocarea a minimum 20 de miliarde de euro pentru implementarea rapidă a Garanției Europene pentru Copii, mecanism destinat asigurării accesului copiilor vulnerabili la educație, sănătate, alimentație și locuire adecvată.

„Dacă vrem să ne ținem de acest angajament, trebuie să venim cu soluții coerente, finanțate și aplicate în fiecare stat membru”, a transmis aceasta.

Acces la bunuri esențiale și servicii publice

Firea a precizat că votul său a vizat și măsuri privind salarii corecte, protecție socială funcțională și servicii publice de calitate – sănătate, educație și sprijin pentru familii.

De asemenea, eurodeputata a pledat pentru acces la bunuri esențiale „la prețuri suportabile”, precum energie, apă, locuință și transport, în contextul creșterii costului vieții în multe state membre.

În finalul mesajului, Gabriela Firea a afirmat că va continua să susțină implementarea strategiei europene împotriva sărăciei.

„Voi continua să lupt pentru implementarea acestei strategii, până când demnitatea nu va mai fi un privilegiu, ci o realitate pentru fiecare copil și fiecare familie”, a transmis eurodeputata.

Votul din Parlamentul European reprezintă un pas în procesul de definire a priorităților bugetare pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, care va stabili alocările pentru perioada post-2027, potrivit Mediafax.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Ce a făcut Nicuşor Dan cu suvenirul primit de la Donald Trump la Consiliul de Pace. Imaginile care l-ar înfuria pe preşedintele SUA
10:03
Ce a făcut Nicuşor Dan cu suvenirul primit de la Donald Trump la Consiliul de Pace. Imaginile care l-ar înfuria pe preşedintele SUA
FLASH NEWS Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
09:25
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
VIDEO Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele
08:00
Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele
CONTROVERSĂ De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
06:00
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
EXCLUSIV În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
05:00
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
INEDIT Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii
05:00
Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce ne place mirosul de ploaie?
CONTROVERSĂ Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
11:22
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
POLITICĂ Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart
10:57
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart
VIDEO Ion Cristoiu: Un incredibil dezastru: Vizita lui Nicușor Dan în S.U.A.
10:55
Ion Cristoiu: Un incredibil dezastru: Vizita lui Nicușor Dan în S.U.A.

Cele mai noi

Trimite acest link pe