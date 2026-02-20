Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie

Eurodeputata Gabriela Firea anunță susținerea unui buget de minimum 20 de miliarde de euro pentru Garanția Europeană pentru Copii, în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Votul a fost exprimat la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european, potrivit Mediafax.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Gabriela Firea a transmis că a votat „pentru toate acele familii care își numără banii pentru alimente” și pentru „copiii care se rușinează că n-au haine potrivite sau rechizite”.

„93 de milioane de europeni trăiesc cu frica zilei de mâine”

Firea a subliniat amploarea fenomenului sărăciei în Uniunea Europeană. Ea a invocat datele oficiale privind persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

„Am votat pentru cei 93 de milioane de europeni care trăiesc cu frica zilei de mâine. Iar cel mai greu de dus este că 20 de milioane sunt copii”, a scris eurodeputata.

Potrivit strategiei europene, UE și-a propus ca până în 2030 să scoată din sărăcie peste 15 milioane de persoane, dintre care cel puțin 5 milioane de copii. Firea consideră însă că aceste obiective trebuie susținute prin măsuri concrete și finanțare adecvată.

Ținte până în 2035 și buget dedicat pentru copii

În cadrul votului privind raportul anti-sărăcie, Gabriela Firea a susținut stabilirea unor ținte clare pentru eradicarea sărăciei cel târziu până în 2035, cu „pași clari, indicatori și monitorizare serioasă”.