Liberalizarea pieței energetice, începută acum câțiva ani, ar fi adevărata cauză a crizei economice de proporții cu care se confruntă România în prezent. Suntem campioni europeni la producția de energie, însă liberalizarea energetică a eșuat. Făcută haotic, disproporționat și cu un interes vădit de a umple buzunarele anumitor companii ale „băieților deștepți”, aceasta mușcă adânc din buzunarele românilor. Potrivit specialiștilor, ceea ce trebuia să fie o reformă autentică și să aibă ca efect scăderea prețului energiei, sprijinind creșterea economică, s-a transformat într-o sursă nesecată de haos și instabilitate economică. Ca urmare, erodează nivelul de trai al românilor și subminează competitivitatea firmelor românești.

După mai bine de 10 ani în care românii au fost motorul principal al creșterii economice prin consum, datele Institutului Național de Statistică (INS) pentru luna octombrie arată o schimbare semnificativă.

Este oficial. Motorul creșterii economice – consumul – este în declin

Datele INS atestă oficial o scădere a comerțul cu amănuntul atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași lună a anului 2024. Este prima confirmare statistică a faptului că motorul creșterii economice – consumul – pierde din elan, într-un context macroeconomic în care investițiile și exporturile suferă în egală măsură în urma liberalizării prețurilor la energie. Este, practic, semnalul de alarmă pentru consumul intern.

Comunicatul INS arată că economia crește modest, fiind sprijinită de investiții și construcții, dar este trasă în jos de industrie.

Potrivit specialiștilor, actuala criză economică nu a venit întâmplător, ci se datorează unor reforme prost gândite și prost aplicate. În plus, lipsite de transparență față de publicul larg și care au favorizat anumite companii din piață.

Consultant independent: Liberalizarea pieței energiei este o minciună ordinară

După 3 ani de plafonări succesive ale tarifelor la energie, statul român a anunțat, la 1 iulie 2025, revenirea la „piața liberă”. Teoretic, măsura trebuia să echilibreze cererea și ofertă și să readucă transparența în formarea prețurilor. În realitate, spun experții, piața românească de energie nu este cu adevărat liberă dacă prețurile nu se stabilesc în mod liber și transparent. Așa cum spun economiștii, dar și anumiți politiecieni, indiscutabil există un grup de companii favorizate de liberalizarea prețului la energie, care fac profituri record.

Aproape jumătate din energia consumată în România se tranzacționează în continuare prin contracte bilaterale netransparente, atrage atenția consultantul independent Cosmin Păcuraru. Iată una din explicațiile principale ale exploziei prețurilor pe facturile de curent electric.

Piață liberă nu există. Ceea ce ne spun ei, că s-a liberalizat piața, e o butaforie, o minciună ordinară. Piața s-a liberalizat în discursul administrației în sensul în care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și-a făcut un site unde primește niște oferte și există un motor de căutare pe mai multe criterii care să ofere cele mai mici prețuri. Dar de ce nu se explică faptul că furnizorii, cei care trimit ofertele la ANRE, de fapt joacă murdar în adevărata piață?”, punctează Păcuraru pe contul său de Faccebook.

Rezultatul reformelor „pe care noi le-am ascuns sub preș de ani de zile”

Mai exact, cauza recesiunii vine din „reformele pe care noi le-am ascuns sub preș de ani de zile și al deficitelor bugetare care s-au acumulat”. Negrescu apreciază că cea mai mare greşeală făcută de decidenți a fost „liberalizarea pieţei de energie”, care astfel „pur și simplu a distrus puterea de cumpărare”.

„În primul rând, este rezultatul reformelor pe care noi le-am ascuns sub preș de ani de zile și al deficitelor bugetare care s-au acumulat și, bineînțeles, au explodat după alegeri. Suntem în situația în care trebuie să tăiem de undeva. Suntem într-o criză economică în care statul reușește cu greu să facă față. Da, s-au luat aceste măsuri de creșteri de taxe. Problemele s-au acutizat atât de mult încât toate aceste creșteri de taxe vin una după alta. Și asta este marea problemă.

Negrescu: Liberalizarea pieţei de energie a distrus puterea de cumpărare și a distrus competitivitatea firmelor românești

În viziunea lui Adrian Negrescu, liberalizarea prețului la energie după câțiva ani de plafonare asigurată de stat a dus la o inflație record de 10%.

„Vin pe acest cadru inflaționist, pe care tot noi ni l-am creat, pentru că am ajuns la inflația asta de 10%, cea mai mare din Europa, de 3 ori mai mare decât media europeană. Anul acesta, să nu uităm un lucru, am liberalizat piața de energie, iar prețul energiei a crescut cu 70%. Bineînțeles că au explodat toate prețurile și noi suntem vinovați, pentru că noi ne producem energia. Aceea este cea mai mare greșeală: liberalizarea pieței de energie. Mi se pare cea mai mare greșeală pe care putea să o facă statul român în momentul ăsta, pentru că pur și simplu a distrus puterea de cumpărare, a distrus competitivitatea firmelor românești, pentru că importurile, în mod paradoxal, au ajuns să fie mai ieftine decât ceea ce producem noi în România”, a explicat cunoscutul analist economic la Antena 3.

Lipsa unei strategii și a unei viziuni clare despre consum accentuează criza energetică

O opinie similară are și economistul Mircea Coșea. Reputatul profesor universitar apreciază că principala cauză a crizei economice cu care ne confruntăm, care a dus inflația la valori record (cea mai mare din Europa) este faptul că România nu are o strategie energetică clară, dar și faptul că nu știe un element de bază în creionarea unei strategii, și anume consumul.

România, până la urmă, va trebui să aibă un program de țară pe strategie energetică. Ceea ce nu are. România merge de la zi la zi, de la etapă la etapă, cârpeli, pompieristică. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu prețurile la energie. Inflația din România nu vine din creșterea consumului, ci din costurile energetice și din lipsa unei strategii de investiții coerente.

Inflația din România nu vine din creșterea consumului, ci din costurile energetice și din lipsa unei strategii de investiții coerente. Ce înseamnă ceea ce s-ar putea aștepta în viitor? În primul rând, noi nu știm de ce consum avem nevoie. Noi discutăm foarte entuziaști despre trecerea la automobile electrice, la robotizare, la inteligența artificială. Asta cere un consum mai înalt de energie, resurse pe care nu le avem. Avem astfel de capacități? Deo camdată nu. Avem investiții în aceste domenii? N u. Din punct de vedere al consumului de gaz, avem un consum de gaz, care să meargă pe prelucrare chimică? Nu avem. Am avut ș i am pierdut.

România, un stat debusolat, care decade

Deci multe lucruri încă în România nu sunt clarificate, di n punct de vedere a ceea ce ne așteptăm să facem. D acă vom avea posibilitatea unei aprovizionări cu energie mai permanente și mai eficiente, ce vom face cu ea? Cum vom realiza? Ne trebuie o viziune pe care nu o avem.

Cam toată România este un stat debusolat, care decade, care nu are niciun fel de orientare. Z i de zi vedem acest haos care se întâmplă, această contradicție între guvern, magistratură, partide, lideri din coaliție.

Suntem într-un moment prost, în care România decade, nu numai din punct de vedere economic, dar și în punct de vedere social și politic. Până la o schimbare radicală în viața politică și în conceptul de guvernare al României, nu ne putem aștepta la miracole , a declarat profesorul Coșea în exclusivitate pentru Gândul.

Acesta mai explică faptul că prețurile ridicate la energie au un efect de domino și se transmit în lanț asupra tuturor bunurilor, creând o inflație sistemică ce nu poate fi corectată exclusiv prin politica monetară a BNR.

Însă, mai punctează Mircea Coșea, criza energetică din România este alimentată și de contextul internațional, pe fondul deciziilor de la vârful UE de a menține dependența de gazul și petrolul rusesc. Specialistul opinează că aceasta a fost „o greșeală istorică”, motivată de interese economice și de o stabilitate geopolitică care în final s-a dovedit falsă.

Cristian Păun: Un sistem din care câștigă o gașcă de șmecheri

Un alt economist care împărtășește ideea că liberalizarea pieței energetice este doar o butaforie care îmbogățește băieții deștepți este profesorul universitar Cristian Păun (foto jos). „«Liberalizarea» pieței de energie este o glumă bună, dar proastă”, susține acesta, argumentând pe larg că totul pleacă de la stat.

„Cea mai mare parte a producției de energie este de stat. Transportul energiei electrice este integral de stat. Distribuția energiei este tot de stat. Reglementarea pieței o face tot statul. Este o glumă proastă să vorbești de prețuri și liberalizare în acest caz. Mai ales că în prețul final vorbim de 60% taxe, unele chiar abuzive sau aberante (cogenerare, taxă de stâlp etc.). Este un sistem de vaci de muls, stoarse de capital și de vlagă constant. Un sistem din care câștigă o gașcă de șmecheri interconectați la el. Pe de o parte avem politicienii și politrucii care căpușează aceste companii, de la consiliile de administrație, până la șeful adjunct de la achiziții, fiecare «are pe cineva». Toți sunt docili, toți dau raportul, toți execută, nu discută. Mai ales dacă statul decide creșteri de prețuri. Dacă vorbești de listare pe bursă, privatizare sau parteneriat public privat, politrucii urlă ca arși cu tot felul de invective gen neoliberalule, anarhistule, libertarianule, neoconule, soroșistule. Ei nu își vând țara. O mulg. Cum să le-o iei din brațe?”, explică Păun.

