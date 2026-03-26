BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, avertizează că deficitul bugetar este principala vulnerabilitate a economiei României, iar orice măsură care îl crește riscă să agraveze situația.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, spune că reducerea taxelor la carburanți ar agrava deficitul bugetar al României. Potrivit acestuia, carburantul este unul dintre domeniile unde o eventuașă reducere de taxe „ar face mai mult rău decât bine” economiei.

„Ce alegem? Să reducem impozitul pe carburant sau să ținem cu dinții de obiectivul reducerii deficitului bugetar? A doua opțiune este singura rațională”, spune Eugen Rădulescu. 

Scumpirea energiei va duce la reducerea creșterii economice

Oficialul de la BNR recunoaște faptul că scumpirea energiei, pe fondul confilictului din Iran, are efecte în lanț în economie și avertizează că prețurile vor crește și vor încetini economia. Rădulescu mai spune că din cauza costurilor mai mari la combustibili, irigații și îngrășăminte, agricultura va fi printre cele mai afectate sectoare, ceea ce ar putea duce la producții mai mici și, implicit, la scumpirea alimentelor.

„Numeroase produse și servicii se vor scumpi, ceea ce va împinge în sus ratele inflației și, mai mult ca sigur, va duce la reducerea creșterii economice. Lucrările agricole și irigațiile sunt afectate serios de prețul energiei, iar îngrășămintele s-ar scumpi foarte mult. De asemenea, din cauza problemelor de lichiditate, fermierii ar putea întârzia unele lucrări, ceea ce ar putea duce și la diminuarea producției”.

În aceste condiții, deși alte state reduc taxe sau acordă subvenții, România are un spațiu limitat de intervenție, mai spune consilierul BNR. „Guvernul României a anunțat și el o serie de măsuri, cum ar fi limitarea adaosului comercial la vânzarea de carburant, dar s-a ferit să promită reduceri, fie și temporare, de accize sau alte taxe. De ce? Simplu: plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori!”. În plus, acesta recomandă utilizarea transportului în comun ca soluție temporară pentru reducerea costurilor.

„Cred că posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun (…) asta dacă majorarea cu 50–100 de lei a costului unui plin de carburant este considerată prea mare”.

În cazul în care prețurile la energie vor continua să crească la nivel mondial, guvernul ar putea interveni cu măsuri țintite pentru a sprijini sectoarele cele mai afectate, consideră Eugen Rădulescu.

„Dacă se va întâmpla ca, urmare a crizei, să continue creșterea prețului la hidrocarburi pe plan mondial, cred că guvernul va adopta măsuri țintite, care să îi protejeze, fie și parțial, pe agricultori și pe transportatori”.

FLASH NEWS Bulgaria intervine în forță pe piața energetică. Ce măsuri ia pentru a atenua creșterea rapidă a prețurilor la carburanți
16:01
Bulgaria intervine în forță pe piața energetică. Ce măsuri ia pentru a atenua creșterea rapidă a prețurilor la carburanți
FLASH NEWS După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
15:00
După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
ECONOMIE Operatorul Șantierului Naval Mangalia deschide falimentul, după ce planul de reorganizare a eșuat. Damen Shipyard: Nu putem susține planul propus
12:01
Operatorul Șantierului Naval Mangalia deschide falimentul, după ce planul de reorganizare a eșuat. Damen Shipyard: Nu putem susține planul propus
ECONOMIE Industria începe anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în ianuarie 2026 cu 16%
11:09, 25 Mar 2026
Industria începe anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în ianuarie 2026 cu 16%
ECONOMIE Se dezbate legalizarea prostituției în România. În câte țări din Europa este legalizată această activitate și câți bani câștigă statul
06:00, 25 Mar 2026
Se dezbate legalizarea prostituției în România. În câte țări din Europa este legalizată această activitate și câți bani câștigă statul
EXCLUSIV Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
05:00, 25 Mar 2026
Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe
JUSTIȚIE CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
FLASH NEWS Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
13:29
Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
SPORT Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
13:19
Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
SPORT Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
13:05
Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
REACȚIE Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
13:01
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe