BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, avertizează că deficitul bugetar este principala vulnerabilitate a economiei României, iar orice măsură care îl crește riscă să agraveze situația.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, spune că reducerea taxelor la carburanți ar agrava deficitul bugetar al României. Potrivit acestuia, carburantul este unul dintre domeniile unde o eventuașă reducere de taxe „ar face mai mult rău decât bine” economiei.

„Ce alegem? Să reducem impozitul pe carburant sau să ținem cu dinții de obiectivul reducerii deficitului bugetar? A doua opțiune este singura rațională”, spune Eugen Rădulescu.

Scumpirea energiei va duce la reducerea creșterii economice

Oficialul de la BNR recunoaște faptul că scumpirea energiei, pe fondul confilictului din Iran, are efecte în lanț în economie și avertizează că prețurile vor crește și vor încetini economia. Rădulescu mai spune că din cauza costurilor mai mari la combustibili, irigații și îngrășăminte, agricultura va fi printre cele mai afectate sectoare, ceea ce ar putea duce la producții mai mici și, implicit, la scumpirea alimentelor.

„Numeroase produse și servicii se vor scumpi, ceea ce va împinge în sus ratele inflației și, mai mult ca sigur, va duce la reducerea creșterii economice. Lucrările agricole și irigațiile sunt afectate serios de prețul energiei, iar îngrășămintele s-ar scumpi foarte mult. De asemenea, din cauza problemelor de lichiditate, fermierii ar putea întârzia unele lucrări, ceea ce ar putea duce și la diminuarea producției”.

În aceste condiții, deși alte state reduc taxe sau acordă subvenții, România are un spațiu limitat de intervenție, mai spune consilierul BNR. „Guvernul României a anunțat și el o serie de măsuri, cum ar fi limitarea adaosului comercial la vânzarea de carburant, dar s-a ferit să promită reduceri, fie și temporare, de accize sau alte taxe. De ce? Simplu: plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori!”. În plus, acesta recomandă utilizarea transportului în comun ca soluție temporară pentru reducerea costurilor.

„Cred că posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun (…) asta dacă majorarea cu 50–100 de lei a costului unui plin de carburant este considerată prea mare”.

În cazul în care prețurile la energie vor continua să crească la nivel mondial, guvernul ar putea interveni cu măsuri țintite pentru a sprijini sectoarele cele mai afectate, consideră Eugen Rădulescu.

„Dacă se va întâmpla ca, urmare a crizei, să continue creșterea prețului la hidrocarburi pe plan mondial, cred că guvernul va adopta măsuri țintite, care să îi protejeze, fie și parțial, pe agricultori și pe transportatori”.

