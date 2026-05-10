Unde se află cea mai „verde” localitate din Europa. Are doar 5.000 de locuitori / Ce locuri ocupă România într-un cunoscut clasament

Cea mai „verde” localitate din Europa este o stațiune balneară cu circa 5.000 de locuitori din Polonia, situată în regiunea Munților Beskidy, care fac parte din lanțul muntos al Carpaților. România este prezentă în topul CoolCity cu 278 de localități. Pe locurile fruntașe se află Anina, Tismana și Bicaz.

Orășelul din Polonia a fost clasificat drept cel mai „rezilient” loc la schimbări climatice din UE.

CoolCity, o cunoscută platformă dedicată ajustării și adaptării politicilor municipale la schimbările climatice, a publicat un index care clasifică peste 11.000 de localități din UE, în baza a cinci indicatori climatici: permeabilitatea solului, starea vegetației, biodiversitatea, calitatea apei și nivelul temperaturii.

Indicatorii au fost măsurați cu ajutorul unor senzori specializați. S-au folosit inclusiv sateliții Sentinel și Landsat.

Analiza finală a fost realizată cu ajutorul AI.

Stațiunea balneară Piwniczna-Zdrój, aflată în Polonia, la circa 5 kilometri de granița cu Slovacia, a avut cel mai mare scor, cu un punctaj total de 8,5 din 10 posibile.

În topul celor mai „eco” orașe europene, după localitatea din Polonia, s-au clasat Echinos (Grecia) și Ii (Finlanda).

Piwniczna-Zdrój a primit un scor perfect de 10 la capitolul „permeabilitatea solului”. Acesta măsoară modul în care construcțiile de beton dintr-un oraș duc la creșterea indicelui de temperatură resimțit de populație.

Localitatea poloneză a mai obținut un scor de 9,6 la starea vegetației.

În cazul orașelor mari europene, cu peste 500.000 de locuitori, cel mai bine se situează Stockholm și Gotteborg din Suedia.

Orașul Cracovia, din Polonia s-a clasat pe locul 6 în acest clasament.

Ce locuri ocupă România

România este prezentă în top 20 al Europei Centrale și de Est cu trei localități, Anina (locul 12), Tismana (locul 17) și Bicaz (locul 18).

În total, la nivelul întregii Europe, România are în clasamentul COOLCITY 278 de localități.

