Prima pagină » Turism » Unde se află cea mai „verde” localitate din Europa. Are doar 5.000 de locuitori / Ce locuri ocupă România într-un cunoscut clasament

Unde se află cea mai „verde” localitate din Europa. Are doar 5.000 de locuitori / Ce locuri ocupă România într-un cunoscut clasament

Unde se află cea mai „verde” localitate din Europa. Are doar 5.000 de locuitori / Ce locuri ocupă România într-un cunoscut clasament
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Cea mai „verde” localitate din Europa este o stațiune balneară cu circa 5.000 de locuitori din Polonia, situată în regiunea Munților Beskidy, care fac parte din lanțul muntos al Carpaților. România este prezentă în topul CoolCity cu 278 de localități. Pe locurile fruntașe se află Anina, Tismana și Bicaz. 

Cea mai „verde” localitate din Europa

Orășelul din Polonia a fost clasificat drept cel mai „rezilient” loc la schimbări climatice din UE.

CoolCity, o cunoscută platformă dedicată ajustării și adaptării politicilor municipale la schimbările climatice, a publicat un index care clasifică peste 11.000 de localități din UE, în baza a cinci indicatori climatici: permeabilitatea solului, starea vegetației, biodiversitatea, calitatea apei și nivelul temperaturii.

Indicatorii au fost măsurați cu ajutorul unor senzori specializați. S-au folosit inclusiv sateliții Sentinel și Landsat.

Analiza finală a fost realizată cu ajutorul AI.

Stațiunea balneară Piwniczna-Zdrój, aflată în Polonia, la circa 5 kilometri de granița cu Slovacia, a avut cel mai mare scor, cu un punctaj total de 8,5 din 10 posibile.

În topul celor mai „eco” orașe europene, după localitatea din Polonia, s-au clasat Echinos (Grecia) și Ii (Finlanda).

Piwniczna-Zdrój a primit un scor perfect de 10 la capitolul „permeabilitatea solului”. Acesta măsoară modul în care construcțiile de beton dintr-un oraș duc la creșterea indicelui de temperatură resimțit de populație.

Localitatea poloneză a mai obținut un scor de 9,6 la starea vegetației.

În cazul orașelor mari europene, cu peste 500.000 de locuitori, cel mai bine se situează Stockholm și Gotteborg din Suedia.

Orașul Cracovia, din Polonia s-a clasat pe locul 6 în acest clasament.

Ce locuri ocupă România

România este prezentă în top 20 al Europei Centrale și de Est cu trei localități, Anina (locul 12), Tismana (locul 17) și Bicaz (locul 18).

În total, la nivelul întregii Europe, România are în clasamentul COOLCITY 278 de localități.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

GALERIE FOTO Vești proaste pentru iubitorii muntelui. Cabana Gențiana, din Retezat, s-a făcut scrum. Imagini dezolante. De la ce a pornit incendiul
12:15, 09 May 2026
Vești proaste pentru iubitorii muntelui. Cabana Gențiana, din Retezat, s-a făcut scrum. Imagini dezolante. De la ce a pornit incendiul
TURISM O companie aeriană anunță că își închide baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Care este motivul
17:58, 08 May 2026
O companie aeriană anunță că își închide baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Care este motivul
TURISM Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii
16:18, 08 May 2026
Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii
TURISM Agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat
16:33, 07 May 2026
Agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat
TURISM Nouă dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume. Rute istorice și moderne care traversează peisaje uimitoare
09:50, 06 May 2026
Nouă dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume. Rute istorice și moderne care traversează peisaje uimitoare
DESTINAȚII Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
20:52, 05 May 2026
Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe