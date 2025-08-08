Prima pagină » Economic » Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală

08 aug. 2025, 21:50, Economic
Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.

Premierul României le-a mai solicitat membrilor cabinetului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, a declarat premierul.

Însă, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025,  s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată.

Cu toate astea, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice, potrivit Mediafax.

Sursa Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

