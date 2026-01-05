Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu tranzacții totale de 87,69 milioane de lei (17,22 milioane de euro).

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 1,85%, până la 24.890,35 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a închis cu o creştere de 1,78%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a închis pe plus cu 2,21%, în timp ce BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat o apreciere de 2,02%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o creştere de 1,77%, iar indicele SIF-urilor, BET-FI, a urcat cu 0,83%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a închis în creştere cu 1,63%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacţii de 12,83 milioane de lei, urmate de acţiunile OMV Petrom – 10,67 milioane lei, şi de cele ale Fondului Deschis de Investiţii ETF BET Patria -Tradeville – 7,2 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile UAMT (+13,94%), Comelf (+12,56%) şi Premier Energy (+7,86%).

Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate de acţiunile Prebet (-4,83%), Roca Industry HoldingRock1 (-3,94%) şi Armătura (-3,85%).

