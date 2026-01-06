Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”

Autoritățile locale din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc au anunțat că impozitele pe locuințe vor fi menținute la nivelul minim permis de lege în 2026, în timp ce taxele pentru mașini vor fi ajustate conform noilor reglementări fiscale, se arată pe site-ul primăriei, conform Libertatea.

Noile prevederi ale Codului Fiscal introduc diferențieri bazate pe norma de poluare și capacitatea cilindrică a vehiculelor, se mai arată în comunicat.

Impozitul minim în Sfântu Gheorghe, neschimbat de 10-15 ani

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat că politica de impozitare minimă pentru locuințele persoanelor fizice se menține de peste un deceniu.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, conform comunicatului publicat pe site-ul primăriei.

Primarul din Sfântu Gheorghe, municipiu de reședință al județului Covasna, a subliniat că majoritatea locuitorilor au autoturisme de până la 1.600 cmc și apartamente cu două sau trei camere, ceea ce implică un impozit anual de aproximativ 600 de lei, echivalentul a 50 de lei lunar.

„De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe”, a adăugat Antal Arpad. În Târgu Secuiesc, impozitele nu s-au mărit de peste 10 ani În Târgu Secuiesc, autoritățile locale au adoptat o abordare similară, menținând impozitele pe locuințe la nivel minim timp de peste zece ani, o politică ce va continua și în 2026.

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată într-un comunicat al primăriei.

În cazul autoturismelor, noile reguli vor favoriza proprietarii de mașini hibride și electrice, care vor plăti impozite simbolice, în timp ce pentru mașinile vechi, taxele pot crește cu până la 70%. „Se va aplica principiul «poluatorul plătește»: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare.

Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, precizează autoritățile din Târgu Secuiesc.

Recomandarea autorului: Bucureștenii au început să primească impozitele pentru 2026. Cât are de plătit un proprietar din sectorul 6 pentru un apartament cu trei camere