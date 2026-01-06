Prima pagină » Actualitate » Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”

Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”

06 ian. 2026, 13:55, Actualitate
Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
Primaria Sfântu Gheorghe

Autoritățile locale din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc au anunțat că impozitele pe locuințe vor fi menținute la nivelul minim permis de lege în 2026, în timp ce taxele pentru mașini vor fi ajustate conform noilor reglementări fiscale, se arată pe site-ul primăriei, conform Libertatea.

Noile prevederi ale Codului Fiscal introduc diferențieri bazate pe norma de poluare și capacitatea cilindrică a vehiculelor, se mai arată în comunicat.

Impozitul minim în Sfântu Gheorghe, neschimbat de 10-15 ani

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat că politica de impozitare minimă pentru locuințele persoanelor fizice se menține de peste un deceniu.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, conform comunicatului publicat pe site-ul primăriei.

Primarul din Sfântu Gheorghe, municipiu de reședință al județului Covasna, a subliniat că majoritatea locuitorilor au autoturisme de până la 1.600 cmc și apartamente cu două sau trei camere, ceea ce implică un impozit anual de aproximativ 600 de lei, echivalentul a 50 de lei lunar.

„De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe”, a adăugat Antal Arpad. În Târgu Secuiesc, impozitele nu s-au mărit de peste 10 ani În Târgu Secuiesc, autoritățile locale au adoptat o abordare similară, menținând impozitele pe locuințe la nivel minim timp de peste zece ani, o politică ce va continua și în 2026.

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată într-un comunicat al primăriei.

În cazul autoturismelor, noile reguli vor favoriza proprietarii de mașini hibride și electrice, care vor plăti impozite simbolice, în timp ce pentru mașinile vechi, taxele pot crește cu până la 70%. „Se va aplica principiul «poluatorul plătește»: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare.

Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, precizează autoritățile din Târgu Secuiesc.

Recomandarea autorului: Bucureștenii au început să primească impozitele pentru 2026. Cât are de plătit un proprietar din sectorul 6 pentru un apartament cu trei camere

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
EXTERNE Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
14:37
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
SĂNĂTATE Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
14:18
Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aparatele dentare nu sunt atât de vechi pe cât s-ar crede

Cele mai noi

Trimite acest link pe