Prima pagină » Economic » România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri

România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri

05 ian. 2026, 18:56, Economic
România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri

România a încasat, luni, aproape 1 miliard de euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). Banii de la Comisia Europeană reprezintă rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în toamna anului trecut. Mecanismul este important pentru funcționarea campaniilor de plăți și pentru menținerea unui echilibru financiar în sectorul agricol, fără să încarce în plus bugetul național. 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat oficial că România a încasat 988,7 milioane de euro din fonduri FEGA, sumă care reprezintă rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025. Oficialul a subliniat că rambursarea banilor de către Comisia Europeană demonstrează că plățile făcute de România către fermieri „sunt bine fundamentate și eligibile”.

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Mecanismul de rambursare este standard la nivelul Uniunii Europene și are rolul de a ajuta statele membre să nu întârzie sprijinul acordat fermierilor. Țara noastră a utilizat resurse bugetare proprii ca să asigure intrarea rapidă a banilor în exploatații, și i-a recuperat ulterior de la Comisia Europeană. Astfel, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025-2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde de euro, sume care includ defalcările pe fonduri europene gestionate de România. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că va continua să autorizeze și plata sumelor aferente campaniei în curs, în așa fel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul care li se cuvine.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate

Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
20:07
Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
ECONOMIE Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde
18:25
Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde
TAXE De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României
16:25
De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României
ECONOMIE Ieși la pensie în 2026? Cât vei încasa lunar, dacă ai avut un salariu de 4.000 de lei
14:31
Ieși la pensie în 2026? Cât vei încasa lunar, dacă ai avut un salariu de 4.000 de lei
ECONOMIE BNR anunță că rezervele de valută ale României au scăzut la sfârșitul anului trecut. Care sunt cauzele pentru care s-au prăbușit
14:04
BNR anunță că rezervele de valută ale României au scăzut la sfârșitul anului trecut. Care sunt cauzele pentru care s-au prăbușit
ECONOMIE Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut
12:28
Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Digi24
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Mai puțin e mai bine. Ce putem elimina din rutina zilnică, chiar de anul acesta
METEO România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
20:00
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
FLASH NEWS Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
19:13
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
CONTROVERSĂ Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
18:50
Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
ECONOMIE Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
18:27
Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
ULTIMA ORĂ Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks
18:27
Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks

Cele mai noi