Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul

Premierul Ilie Bolojan „prioritizează” proiectele de investiții cu mâna altora. Termenul „investiții” apare de 78 de ori în programul de guvernare al Cabinetului de coaliție. Încă din Preambulul documentului aflăm că Bolojan își propune „prioritizarea și continuarea investițiilor, asigurarea unui climat predictibil pentru mediu de afaceri”. Însă, episodul din ședința de Guvern de vineri arată că, de fapt, șeful de la Palatul Victoria pasează responsabilitatea deciziei în alte curți.

Ilie Bolojan a avut o reacție cel puțin ambiguă la avertismentul constructorului român, UMB, că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza „lipsei unei predictibilități a finanțărilor”.

Potrivit informațiilor Gândul, Ilie Bolojan a cerut în ședința de Guvern „înfrânarea” proiectelor de autostrăzi construite prin toate sursele de finanțate din fonduri europene.

Premierul nu a precizat, însă, la care dintre sursele de finanțare europeană se referă și nici despre care proiecte de infrastructură rutieră mare este vorba.

Acesta a motivat doar că „nu sunt bani”, spun surse guvernamentale. Mai mult, Bolojan a pasat responsabilitatea către Ministerul Transporturilor, căruia i-a cerut să prioritizeze proiectele.

Muncitorii UMB, în „pauză forțată” din cauza unui blocaj de finanțare

UMB a decis ca muncitorii care lucrează la tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7, să fie plasați într-o „pauză forțată” de o săptămână, la jumătatea lunii august.

Potrivit publicației Bacău.net, este vorba despre o prelungire a săptămânii libere cu încă una, iar activitatea ar urma să fie reluată abia pe 18 august. Motivul îl reprezintă un „blocaj major în fluxul de finanțare a proiectului strategic Autostrada A7 – principalul coridor rutier finanțat prin PNRR”.

Compromiterea negocierilor cu Executivul European?

Experții avertizează că abordarea lui Ilie Bolojan riscă să compromită inclusiv negocierile cu Comisia Europeană privind trecerea finanțărilor PNRR pentru proiectele de infrastructură rutieră de pe împrumuturi (sume rambursabile) pe granturi (sume nerambursabile)

În prezent, sunt în construcție aproximativ 240 km de autostradă, cu finanțare prin PNRR (împrumuturi):

– Loturile 2 și 3 din Autostrada Ploiești-Buzău (A7): 42,25 km

– Tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău -Pașcani (A7): 173,28 km

– Secțiunea Zimbor – Poarta Salajului care include două viaducte (A3): 15 km

– Lotul Margina – Holdea (A1): 9,13 km

Sistare semnare de noi contracte

Tot în Programul de guvernare 2025-2028, la pagina 21, investițiile în infrastructura de transport sunt prezentate ca fiind „placa turnantă pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung”.

„Investițiile rămân motorul creșterii economice și al dezvoltării unei țări, iar investițiile în infrastructura de transport sunt placa turnantă pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung. Prioritizarea investițiilor și accelerarea celor finanțate, păstrarea unui ritm constant a acestor investiții reprezintă în actualul context economic extrem de fragil cea mai mare provocare pentru o guvernare responsabilă”, scrie negru pe alb la Obiective Generale pentru Transport și Infrastructură.

Cu toate acestea, când vine vorba despre măsuri, Guvernul Bolojan își propune „sistarea semnării de noi contracte”.

Contracte în așteptare sunt și pe mari proiecte de infrastructură.

Loturile din Autostrada A7 Ploiești – Pașcani-Siret, între Pașcani și Suceava (62 km), licitate de CNAIR, au fost câștigate de grupul UMB, la începutul lunii aprilie, însă contractele nu au fost semnate, întrucât Ministerul Finanțelor nu a aprobat încă formularul 29, privind finanțarea acestora.

