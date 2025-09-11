Prima pagină » Economic » BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația

BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația

11 sept. 2025, 14:21, Economic
BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația

BRD anunță un Parteneriat pentru digitalizare, menit să simplifice actualizarea datelor clienților printr-o soluție digitală integrată cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

BRD Groupe Société Générale a anunțat, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), implementarea unui proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienților, relatează Economedia.

Noul sistem de actualizare a datelor simplifică pașii administrativi

Noul sistem de actualizare a datelor simplifică pașii administrativi, datele de identitate fiind confirmate și actualizate automat printr-un schimb securizat de informații cu DGEP, arată instituția financiară. Mai mult, dfacă au modificări cu privire la celelalte tipuri de informații personale necesare în relația cu banca (precum sursa fondurilor, schimbarea angajatorului, scopul și natura relației de afaceri, schimbarea numărului de telefon sau a adresei de email), clienții le vor putea realiza online (via www.brd.ro sau prin aplicația YouBRD) sau prin vizitarea uneia dintre sucursalele băncii.

Ce a descoperit un bărbat, după ce a depus 10 euro într-un cont bancar, apoi a uitat de el timp de 20 de ani

Procesul simplifică interacțiunea cu banca, reducând vizibil timpul petrecut în sucursale și îmbunătățind acuratețea și securitatea datelor. De la începutul colaborării, datele tuturor clienților au fost reconfirmate, fiind realizate peste 100.000 de actualizări, care înlocuiesc aproximativ 180.000 de interacțiuni directe între bancă și clienți.

„Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară, oferindu-le modalități mai rapide, mai sigure și mai comode de a-și gestiona relația cu banca. Acest parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor este un exemplu solid de colaborare eficientă între sectorul privat și cel public, aducând beneficii clare clienților noștri și asigurând cele mai înalte standarde de securitate și acuratețe a datelor bancare”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

Economie de timp prin servicii mai simple și mai rapide

Răspunzând unei nevoi reale de economisire a timpului prin servicii mai simple și mai rapide, această inițiativă reprezintă un pas important în modernizarea relației dintre clienți, instituțiile financiare și administrația publică, mai anunță instituția.

Prin integrarea directă cu bazele de date ale DGEP, banca reduce birocrația, aduce mai multă claritate și siguranță în actualizarea datelor și contribuie la stabilirea unui nou standard de bune practici în digitalizarea sectorului bancar.

„Colaborarea cu BRD face parte din efortul nostru de a sprijini digitalizarea serviciilor și a facilita accesul cetățenilor la procese mai simple și mai sigure. Actualizarea automată a datelor de identitate ale clienților instituțiilor bancare este un pas important în această direcție”, a spus Cătălin Aurel Giulescu, Director General al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul

CARDURILE de credit, o opțiune tot mai atractivă pentru români. Topul băncilor care oferă cele mai bune condiții

Citește și

ANALIZĂ Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE
10:31
Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE
ANALIZĂ EXCLUSIV 24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
07:00
24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
ANALIZĂ Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă
07:30, 10 Sep 2025
Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă
TEHNOLOGIE iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
22:12, 09 Sep 2025
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
FINANCIAR Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
18:57, 09 Sep 2025
Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
12:40, 09 Sep 2025
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
„Cadavru găsit fără cap”. Al 19-lea manager de top din Rusia care moare în împrejurări misterioase: A fost decapitat dar „s-a sinucis”
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut de 11 zile. Mama ei se teme de cel mai negru scenariu: „A făcut o obsesie pentru ea”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
IMAGINI TERIFIANTE! Un îngrijitor de la o grădină zoologică a fost ucis de lei. Vizitatorii au privit îngroziți cum acesta era sfâșiat de animalele sălbatice
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cuplurile au o probabilitate semnificativ mai mare de a împărtăși aceleași boli psihiatrice
EXTERNE Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
14:17
Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
EXTERNE Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
14:06
Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
EXTERNE DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
14:00
DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
ACTUALITATE Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt
13:53
Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt
POLITICĂ Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă
13:49
Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă
EDUCAȚIE Continuă haosul la Școala Hamburg, cea mai mare din România. Elevii au fost mutați în containere, iar părinții se revoltă
13:38
Continuă haosul la Școala Hamburg, cea mai mare din România. Elevii au fost mutați în containere, iar părinții se revoltă