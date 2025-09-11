BRD anunță un Parteneriat pentru digitalizare, menit să simplifice actualizarea datelor clienților printr-o soluție digitală integrată cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

BRD Groupe Société Générale a anunțat, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), implementarea unui proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienților, relatează Economedia.

Noul sistem de actualizare a datelor simplifică pașii administrativi

Noul sistem de actualizare a datelor simplifică pașii administrativi, datele de identitate fiind confirmate și actualizate automat printr-un schimb securizat de informații cu DGEP, arată instituția financiară. Mai mult, dfacă au modificări cu privire la celelalte tipuri de informații personale necesare în relația cu banca (precum sursa fondurilor, schimbarea angajatorului, scopul și natura relației de afaceri, schimbarea numărului de telefon sau a adresei de email), clienții le vor putea realiza online (via www.brd.ro sau prin aplicația YouBRD) sau prin vizitarea uneia dintre sucursalele băncii.

Procesul simplifică interacțiunea cu banca, reducând vizibil timpul petrecut în sucursale și îmbunătățind acuratețea și securitatea datelor. De la începutul colaborării, datele tuturor clienților au fost reconfirmate, fiind realizate peste 100.000 de actualizări, care înlocuiesc aproximativ 180.000 de interacțiuni directe între bancă și clienți.

„Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară, oferindu-le modalități mai rapide, mai sigure și mai comode de a-și gestiona relația cu banca. Acest parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor este un exemplu solid de colaborare eficientă între sectorul privat și cel public, aducând beneficii clare clienților noștri și asigurând cele mai înalte standarde de securitate și acuratețe a datelor bancare”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

Economie de timp prin servicii mai simple și mai rapide

Răspunzând unei nevoi reale de economisire a timpului prin servicii mai simple și mai rapide, această inițiativă reprezintă un pas important în modernizarea relației dintre clienți, instituțiile financiare și administrația publică, mai anunță instituția.

Prin integrarea directă cu bazele de date ale DGEP, banca reduce birocrația, aduce mai multă claritate și siguranță în actualizarea datelor și contribuie la stabilirea unui nou standard de bune practici în digitalizarea sectorului bancar.

„Colaborarea cu BRD face parte din efortul nostru de a sprijini digitalizarea serviciilor și a facilita accesul cetățenilor la procese mai simple și mai sigure. Actualizarea automată a datelor de identitate ale clienților instituțiilor bancare este un pas important în această direcție”, a spus Cătălin Aurel Giulescu, Director General al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

