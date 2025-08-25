CARDURILE de credit, o opțiune tot mai atractivă pentru români. Topul băncilor care oferă cele mai bune condiții

Cardurile de credit rămân o opțiune atractivă pentru români, mai ales în contextul în care oferă perioade de grație și posibilitatea de a achita cumpărăturile în rate.

O analiză publicată de economica.net și citată de România TV Arată că băncile practică dobânzi cuprinse între 20 și 20 și 8% iar perioadele de grație variază între 40 și 5 și 50 de zile.

Cele mai avantajoase condiții le oferă în prezent cardul de credit de la CEC Bank, cu o dobândă de sub 20% și până la 59 de zile perioadă fără dobândă.

În top se află și cardurile emise de Banca Transilvania și Unicredit Bank, care propun perioade de grație de până la 55-56 de zile și diverse facilități de plată în rate.

În clasament apar și produsele altor mari bănci, precum ING, Raiffeisen, BRD, Garanti Bank sau BCR, însă dobânzile urcă spre 27-28% cu perioade de grație mai reduse.

Specialiștii atrag atenția că alegerea unui card de credit trebuie făcută în funcție de nevoile fiecăruia. Dobânda, perioada de grație și condițiile de rambursare pot face diferența. În același timp, utilizarea responsabilă este esențială pentru a evita costuri suplimentare.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock