Bundestagul a aprobat BUGETUL Germaniei /Cele mai multe fonduri sunt alocate asistenței sociale și apărării

Parlamentul Germaniei a aprobat, joi, bugetul pentru anul în curs, care atinge nivelul de 500 de miliarde de euro, iar, separat, a fost adoptat planul investițiilor în apărare și în infrastructura esențială.

Germania a avut un buget provizoriu anul acesta din cauza destrămării coaliției guvernamentale care susținea Guvernul Olaf Scholz.

Acum, proiectul bugetului pe anul 2025 a fost aprobat de Bundestag cu 324 de voturi favorabile și 269 împotrivă. Planul bugetar totalizează 502,5 miliarde de euro, cu 25 de miliarde de euro în plus față de anul trecut. De asemenea, vor fi contractate credite de 82 de miliarde de euro, iar datoria Germaniei va crește cu 140 de miliarde de euro.

Cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare este alocată afacerilor sociale și apărării. Ministerul Muncii va primi 190 de miliarde de euro, iar cel al Apărării 62 de miliarde de euro.

Între timp, principalele grupuri politice din Bundestag au inițiat discuții despre bugetul pe anul 2026, care ar urma să fie aprobat în decembrie.

Guvernul Friedrich Merz a stabilit și prețul unic al biletelor pentru transportul public regional. Tariful lunar a fost majorat de la 58 la 63 de euro și va fi valabil tot anul 2026.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat, miercuri, în Bundestag, reforme fundamentale în sistemul de asistență socială, deși opoziția de extremă-dreapta și de stânga a denunțat cheltuielile militare excesive ale Guvernului de la Berlin.

”Reformele nu vizează ajungerea la o situație de mai puțină corectitudine, ci la un consens asupra a ceea ce este corect în vremurile noastre. Reformele sunt inevitabile”, a declarat Friedrich Merz.

