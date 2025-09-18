Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite

18 sept. 2025, 13:57, Știri externe
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu state precum India în domeniul economic pentru a reduce dependența de Statele Unite.

„Vrem să încheiem un acord cu India anul acesta”, a declarat Ursula von der Leyen la o conferință, adăugând că premierul indian, Narendra Modi, s-a angajat să coopereze cu Uniunea Europeană.

„Purtăm discuții cu Africa de Sud, Malaysia, Emiratele Arabe Unite și alte țări”, a explicat președinta Comisiei Europene, citată de agenția de presă Reuters.

Uniunea Europeană nu a adoptat politicile președintelui SUA, Donald Trump, care a îndemnat statele să sancționeze țările care continuă importurile de petrol rusesc. Trump a crescut tarifele pentru bunurile indiene de la 25% la 50%, ca reacție împotriva achizițiile de petrol rusesc de către New Delhi.

India sfidează presiunea SUA

India s-a orientat spre noi alianțe, pentru a-și proteja economia de măsurile aspre ale Statelor Unite. New Delhi s-a angajat să continue colaborarea cu Rusia, Narendra Modi purtând numeroase discuții cu președintele Vladimir Putin. Cei doi lideri au purtat o conversație telefonică, miercuri, lăudând „prietenia” dintre India și Rusia, contracarând, astfel, presiunile Statelor Unite.

„Relațiile dintre India și Rusia s-au bazat întotdeauna exclusiv pe încredere și prietenie”, a declarat președintele rus în timpul unei ședințe guvernamentale televizate.

Narendra Modi a transmis că cele două țări sunt hotărâte să își consolideze „parteneriatul strategic special și privilegiat”, insistând că „India este pregătită să aducă toate contribuțiile posibile la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina”.

Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită oficială la New Delhi, în luna decembrie.

Foto: Profimedia

