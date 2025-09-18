Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea”

Președintele american, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Keir Starmer, să mobilizeze armata pentru a opri imigranții care încearcă să ajungă pe teritoriul britanic traversând pe Canalul Mânecii.

”Cred că situația în privința imigrației în Marea Britanie este foarte asemănătoare cu cea a Statelor Unite. I-am spus premierului Starmer că eu aș opri imigranții, indiferent dacă aș fi nevoit să recurg la armată, indiferent ce mijloace ar trebui folosite. Imigrația distruge țări din interior. Noi, acum, deportăm oamenii care au venit în țara noastră, este o sarcină foarte grea, ceva foarte rău. Au venit milioane de oameni, oameni care fuseseră în închisori, în spitale de boli mentale, trebuie să îi deportăm, nu avem altă opțiune, iar eu sunt foarte determinat în acest sens”, a declarat Donald Trump la finalul vizitei în Marea Britanie.

Donald Trump a explicat că unul dintre motivele pentru care el a decis să candideze la funcția de președinte al SUA a fost combaterea imigrației.

”Vedeam că veneau milioane de oameni în țara noastră, nu mai suportam acest lucru. Și am făcut o treabă extraordinară. Acum, nu mai vine nimeni. În ultimele trei luni, nu a mai intrat nimeni ilegal în Statele Unite. Da, vin oameni în mod legal, dar situația este foarte asemănătoare cu ce se întâmplă acum în Marea Britanie”, a subliniat Donald Trump, conform cotidianului The Telegraph.

Marea Britanie depune eforturi intense pentru oprirea venirii imigranților pe Canalul Mânecii. Guvernul de la Londra a semnat un acord special cu Parisul pentru intensificarea vigilenței în zonele franceze de coastă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Starmer salută, la întâlnirea cu Trump, parteneriatul special al Marii Britanii cu SUA /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre”

Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite