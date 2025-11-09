Când vine vorba să găsească metode prin care să facă și mai mulți bani, bogații lumii sunt capabili să-i scoată și din piatră seacă. Ideile miliardarilor par să devină mai „creative“ de la un an la altul. Nu demult, Donald Trump făcea titluri în presa internațională pentru că a decis să-și înmormânteze prima soție, Ivana Trump, pe un teren teren de golf pe care îl deține în New Jersey. Asta pentru că, potrivit codului fiscal din New Jersey, terenul care este dedicat unui cimitir este scutit de taxe, impozite, rate și evaluări. Și asta nu este tot…

Cum se îmbogățesc…bogații

Acum, însă, bogații lumii par să fi găsit o nouă cale, aproape la fel de „isteață“ ca cea a lui Trump, prin care să se îmbogățescă și mai mult – Închiriază motoarele propriilor avioane celor care așteaptă luni întregi reparațiile aeronavelor.

Potrivit unei analize Financial Times, proprietarii de avioane private profită de criza de forță de muncă și piese de schimb cu care se confruntă industria aerospațială și ajung să facă zeci de mii de dolari în doar câteva zile.

„Industria aerospațială se confruntă cu o penurie de forță de muncă și piese de schimb, de la începutul pandemiei de Covid-19, ceea ce a dus la întârzieri prelungite în livrarea motoarelor și a avioanelor, atât pentru avioanele private, cât și pentru cele comerciale.“, precizează jurnaliștii FT.

Consultanții financiari și experții din industrie susțin că acest „trend“ a luat naștere după ce unii proprietari de jet-uri au decis să închirieze doar motorul, deoarece erau mult prea atașați de interiorul personalizat al aeronavei, care poate include accesorii de baie din aur și marmură și spații cinematografice mari.

Laura Uberoi, șefa departamentului de finanțe private din cadrul firmei de avocatură Addleshaw Goddard, a declarat: „Este pentru prima dată în cariera mea când văd familii care obțin profit din avioanele private, care de obicei reprezintă o datorie care se depreciază.”

Cât costă închirierea unui motor de avion

Conform specialiștilor, închirierea unui motor cu reacție, de dimensiuni medii, pentru câteva zile, ar costa aproximativ 50.000 de dolari, iar motorul ar putea fi demontat destul de repede, chiar și peste noapte.

„De obicei, oamenii nu făceau asta în cazul avioanelor private, deoarece acestea sunt utilizate intens”, dar practica a devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii cinci-opt ani, deoarece stimulentele comerciale au făcut-o rentabilă, a adăugat Laura Uberoi.

La rândul său, Kevin Michaels, director general al AeroDynamic Advisory, a declarat că există „o problemă binecunoscută cu lanțul de aprovizionare al motoarelor de propulsie mici”, care întârzie întreținerea și reparațiile. Operatorii de aviație de afaceri au, de obicei, flote mici și puține motoare de rezervă în stoc, a adăugat el.

„Timpii de reparație sunt în medie de patru până la șase luni și, uneori, de opt până la zece luni, față de două până la trei luni în mod obișnuit”, a spus el. „Acest lucru sporește cererea de motoare de schimb.”

Potrivit lui Michaels, producători precum Pratt & Whitney, Rolls-Royce și Honeywell, principalii furnizori de motoare cu reacție pentru avioane de afaceri, încă lucrează pentru a-și extinde capacitățile de producție și servicii.

Cererea de avioane private, creștere accelerată

Totuși, pe lângă criza din industrie, creșterea cererii de avioane private îngreunează și ea situația.

„Numărul zborurilor în aviația de afaceri a crescut cu peste 30% față de nivelurile dinaintea pandemiei”, a spus Kevin Michaels. Acest lucru i-a luat „prin surprindere” pe unii producători de aeronave, iar „lanțurile lor de aprovizionare încearcă să recupereze întârzierea”.

Daniel Hall, consultant senior la Cirium Ascend Consultancy, a declarat că aviația de afaceri se confruntă cu aceeași problemă ca și avioanele comerciale – lanțuri de aprovizionare blocate, piese de schimb lipsă, dar și cu „o scădere a numărului de profesioniști în domeniul întreținerii aviației… un sector în care tinerii nu mai au interes să intre”.

Sectorul aviației globale se confruntă cu o criză din ce în ce mai adâncă a lanțului de aprovizionare, spun specialiștii.

În 2024, livrările de aeronave au ajuns la doar 1.254, cu aproape 30% sub nivelurile dinaintea pandemiei de COVID, în timp ce numărul comenzilor restante a crescut la un nivel record de 17.000 de avioane, potrivit unui raport al Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Pierderi de 11 miliarde de dolari pentru aviația globală

Sute de aeronave rămân la sol din cauza problemelor persistente ale motoarelor, ceea ce face ca companiile aeriene să aibă o capacitate redusă și să se confrunte cu dificultăți în satisfacerea cererii crescânde a pasagerilor.

Analiștii estimează că aceste perturbări vor costa companiile aeriene peste 11 miliarde de dolari în 2025.

Presiunea financiară este agravată de problemele operaționale, inclusiv anularea zborurilor, creșterea plăților compensatorii și înlocuirea forțată a componentelor, care afectează performanța aeronavelor.

Blocajele din lanțul de aprovizionare, care obligă companiile aeriene să utilizeze aeronave mai vechi, determină creșterea costurilor — până la 4,2 miliarde de dolari în economii de combustibil amânate și aproximativ 3,1 miliarde de dolari în costuri de întreținere mai mari în 2025, potrivit raportului IATA.

