VIDEO | Atac asupra unui politician din GERMANIA /Primărița unui orășel este în stare critică după ce a fost înjunghiată

07 oct. 2025, 15:35, Știri externe
Iris Stalzer, primărița unui orășel din landul german Renania de Nord-Westfalia, a fost atacată de un individ înarmat cu un cuțit și este în stare critică, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenție.

Atacul a avut loc marți în orășelul Herdecke, situat în landul Renania de Nord-Westfalia. Un individ a atacat-o cu un cuțit pe noua primăriță, Iris Stalzer, o membră a Partidului Social-Democrat (SPD) aleasă de curând în funcție. Femeia în vârstă de 57 de ani a fost atacată cu un cuțit în fața casei sale. Autorul atacului a fugit și este căutat activ de forțele de ordine, conform revistei Bild. Primărița este în stare critică în urma atacului.

La locul incidentului au intervenit numeroase echipaje de poliție, care îl caută pe agresor. Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului.

”În prezent, există o operațiune de amploare și a fost instituit un perimetru de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției regionale, citat de publicația Der Spiegel.

Matthias Miersch, președintele grupului SPD din Bundestag, s-a declarat ”profund îngrijorat” de acest atac.

”Am aflat acum câteva minute că primărița aleasă de curând în orășelul Herdecke, Iris Stalzer, a fost înjunghiată. Gândurile noastre sunt la ea, sperăm să supraviețuiască acestui atac oribil. Suntem cu gândul la familia ei și îi dorim toate cele bune. Nu știm nimic despre motivul atacului, dar suntem profund îngrijorați”, a declarat Matthias Miersch, citat de revista Welt.

