Lecornu reia consultările cu principalele forțe politice parlamentare/ MACRON „își va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eșec

Sebastien Lecornu, premierul-desemnat al Franței, pare să încerce să rămână în funcție, deși luni și-a prezentat demisia, organizând consultări cu principalele forțe politice parlamentare, la cererea președintelui Emmanuel Macron.

„În această dimineață, am început discuțiile finale cu forțele politice pentru stabilitatea țării, la cererea președintelui Republicii, invitându-i pe liderii partidelor coaliției și pe președinții ambelor camere ale Parlamentului. Am propus să ne concentrăm asupra a două priorități, care sunt obligatorii pentru întreaga clasă politică”, a transmis Lecornu.

Fostul premier s-a întâlnit cu trei partide din coaliția guvernamentală demisionară: Edouard Philippe (Orizonturi), Gabriel Attal (Renașterea), Marc Fesneau (MoDem). La reuniune au participat și președinții ambelor camere parlamentare: Larcher și Yael Braun-Pivet.

„În primul rând, adoptarea unui buget pentru stat și pentru securitatea socială. În al doilea rând, viitorul instituțional al Noii Caledonii. Toți cei prezenți au fost de acord asupra acestor două chestiuni urgente și-au exprimat dorința de a găsit o soluție rapidă. În ceea ce privește urgența bugetară, am discutat parametrii unui posibil compromis cu opoziția. Voi continua aceste consultări după-amiază și mâine dimineață”, a declarat Lecornu.

RN a refuzat să participe la discuțiile cu Lecornu

În cazul unui nou eșec la discuțiile de miercuri, președintele Franței, Emmanuel Macron, „își va asuma responsabilitatea”.

Președintele partidului de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, și fosta lideră a formațiunii, Marine Le Pen, „au refuzat invitația lui Sebastien Lecornu” de a participa la negocieri.

Foto: Profimedia

