Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani.

Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze

Povestea Mariei Pușa Oceanu din Sinaia, care și-a găsit un loc de muncă la 58 de ani, după un curs de cameristă, a impresionat o țară întreagă, scrie observatorulph.ro.

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Un curs prin AJOFM Prahova i-a schimbat viața: femeia a devenit cameristă la un hotel din Sinaia. După mai bine de două decenii în care a lucrat în turism, Maria Pușa Oceanu a rămas fără job.

Nu dorea decât să lucreze în continuare în Sinaia, orașul în care locuiește, dar se temea că, la 58 de ani, îi va fi greu să găsească de muncă.

Un curs de cameristă, urmat prin AJOFM Prahova, a ajutat-o să revină în câmpul muncii.

Un nou început pentru Maria din Sinaia

Maria cunoștea munca din hoteluri, unde fusese recepționeră și guvernantă. Când a fost dată afară, a început să caute un nou serviciu în același domeniu, dar nu spera că se va angaja rapid.

„Am 58 de ani. Am lucrat timp de peste 20 de ani ca recepționeră și guvernantă, tot în turism, însă, de la o vârstă, oportunitățile devin limitate”, spune aceasta.

Era de o lună fără loc de muncă atunci când a aflat despre cursul de calificare pentru cameriste, chiar de la agenția de ocupare a forței de muncă, unde mersese în căutarea unui sprijin pentru angajare.

„Eram în căutarea unui nou loc de muncă și mi-aș fi dorit să lucrez în Sinaia. Eram disponibilizată de o lună. Am aflat de cursul de calificare de la biroul de șomaj. Nu aveam calificarea de cameristă și, în mod firesc, am optat pentru acest curs, pentru că mi-aș fi dorit să activez tot în domeniul hotelier”, povestește Maria Pușa Oceanu.

Chiar dacă avea 20 de ani de experiență în turism, simțea că opțiunile ei sunt tot mai puține.

Trei luni de curs + o angajare nesperată

Maria a urmat cursul timp de 3 luni și l-a încheiat în septembrie. La scurt timp după ce a obținut calificarea, a găsit un post de cameristă la un hotel din Sinaia.

„Am finalizat cursul în luna septembrie, iar la scurt timp am reușit să mă angajez în domeniu, la un hotel din Sinaia. La început nu am sperat că voi găsi atât de repede un loc de muncă. Nu credeam că mă voi întoarce în domeniul turismului. Asta și pentru că nu aveam calificarea de cameristă”, mărturisește aceasta.

Pentru Maria, noul loc de muncă a însemnat și posibilitatea de a rămâne în domeniul în care lucrase mai bine de 20 de ani.

În plus, și-a găsit de lucru în orașul său, așa cum sperase.

„Chiar înveți cum să faci curățenie”

Pregătirea a ajutat-o să înțeleagă mai bine ordinea în care se face curățenie și cum își poate organiza mai bine munca.

„Știi exact etapele pe care trebuie să le urmezi atunci când faci curat. Nu mai pierzi timp, ești organizat. Chiar înveți cum să faci curățenie. Sunt anumite lucruri peste care nu poți să treci”, explică ea, potrivit sursei citate.

Cunoștințele dobândite la cursurile AJOFM i-au fost de folos inclusiv acasă, însă cel mai mult a contat că a putut să se angajeze din nou.

„Cursul făcut m-a ajutat să obțin un nou loc de muncă”, spune Maria Pușa Oceanu, care după o perioadă în care vârsta îi dădea motive de îngrijorare, lucrează din nou într-un hotel din Sinaia, exact unde își dorea.