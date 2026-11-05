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Emmanuel Macron se plictisește „de moarte“ la întâlnirile cu omologii săi europeni. Președintele Franței le consideră „deprimante și lipsite de creativitate” „Mi-e teribil de dor de Mario Draghi și de Angela Merkel“. Dezvăluirile au fost făcute într-o nouă carte

Melania Agiu
Emmanuel Macron se plictisește „de moarte“ la întâlnirile cu omologii săi europeni. Președintele Franței le consideră „deprimante și lipsite de creativitate” „Mi-e teribil de dor de Mario Draghi și de Angela Merkel“. Dezvăluirile au fost făcute într-o nouă carte
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Președintele francez, Emmanuel Macron, se plictisește „de moarte“ la întâlnirile cu omologii săi europeni, pe care le consideră „deprimante și lipsite cu desăvârșire de creativitate”, potrivit unor mesaje private dezvăluite într-o nouă carte, scrie The Telegraph.

Liderul de la Elyse a confirmat, de asemenea, că a convocat alegerile anticipate din Franța din 2024, în mare parte pentru a prinde nepregătit partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen.

El a prezis că lidera de atunci a partidului Adunarea Națională (RN), care este în prezent favorita în cursa prezidențială, va eșua la a patra sa încercare de a ocupa cea mai înaltă funcție din Franța, la fel ca și candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon. Macron s-a plâns mai plâns, în carte, că francezii erau „prea duri cu mine”.

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Aceste remarci, scrie The Telegraph, fac parte din sutele de conversații private purtate pe parcursul a doi ani pe aplicația Telegram între Macron și Françoise Degois, o jurnalistă de stânga care le publică vineri într-o carte, fără permisiunea președintelui francez.

Se pare că Palatul Élysée a aflat abia luni despre existența cărții „Vous êtes tous trop durs avec moi” („Sunteți cu toții prea duri cu mine”) – cu patru zile înainte de lansarea acesteia.

Potrivit datelor The Telegraph, corespondența dintre cei doi a început după ce Macron i-a trimis lui Degois un mesaj pe neașteptate, mulțumindu-i pentru că a luat apărarea soției sale, Brigitte Macron, împotriva acuzațiilor nefondate conform cărora aceasta ar fi bărbat.

Macron: „Mi-e teribil de dor de Mario Draghi și de Angela Merkel“

De atunci, diverse fragmente din această corespondență au fost publicate în presa franceză.

Unul dintre ei redă un mesaj transmis în cadrul unei reuniuni europene, în care politicianul de centru, în vârstă de 48 de ani, îi spune lui Degois: „M-am plictisit. E deprimant și lipsit cu desăvârșire de creativitate. Mi-e teribil de dor de Mario Draghi și de Angela Merkel.”

În altă declarație, el și-a explicat raționamentul care a stat la baza convocării alegerilor anticipate din 2024, afirmând că RN „era pregătită pentru toamnă, dar nu și pentru iunie. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales” să dizolv parlamentul.

„Însă, spre rușinea domnului Macron, această miză i-a ieșit pe dos. RN a obținut cel mai mare grup parlamentar din istoria sa, stânga și-a unit forțele pentru a forma cea mai mare alianță, iar sprijinul pentru partidul său a scăzut dramatic, aruncând Franța într-o instabilitate politică care a marcat întreaga sa președinție.“, mai precizează ziarul britanic.

Macron și-a exprimat disprețul atât față de aliații săi politici, cât și față de rivalii săi.

El l-a criticat pe Gabriel Attal, fostul său prim-ministru și acum potențial candidat la președinție. „I-am dat prea mult lui Attal. Tot timpul”, a scris el.

Ultimele sondaje din Franța indică faptul că Marine Le Pen va ajunge fără probleme în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2 mai 2027, iar majoritatea consideră că rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, din partidul „Franța Neclintită” (LFI), va ocupa locul al doilea.

Însă Macron s-a arătat sceptic în privința șanselor actualilor favoriți.

În ceea ce o privește pe Le Pen, pe care a învins-o de două ori, el a scris: „Nu va putea să-și ascundă prea mult timp înclinația naturală, orientările sale naturale – pro-Putin și pro-Maga. Nu va reuși. Iar francezii urăsc asta. Alegerile prezidențiale reprezintă adevăratul test al judecății poporului.”

Când o serie de guverne din Franța au căzut în urma unor voturi de neîncredere, jurnalista Degois l-a întrebat dacă se gândea să demisioneze.

„Să demisionez? Niciodată! Sub niciun pretext! Niciodată. Nu am nicio intenție să renunț. Voi merge mai departe”, a răspuns el.

Când a fost întrebat dacă îi este greu să părăsească Palatul Élysée după 10 ani, Macron a scris: „Mi-e greu? Nu, dar da, îți dedici toată inima și sufletul acestei funcții, și da, zece ani reprezintă o epocă, așa că, până la urmă, este o mică moarte.”

Întrebat dacă va lucra pentru Xavier Niel, miliardarul francez, după ce își va încheia mandatul, acesta a răspuns: „Nu mă voi alătura nimănui.

„În orice caz, dacă mă voi lansa în afaceri, va fi propria mea afacere, și mă gândesc mai degrabă la piețe din afara Franței, dar nu voi fi nici angajatul lor, nici nu voi avea vreo obligație față de ei. Niciodată.”

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