Zelenski declară că Elon Musk „nu are dreptul” să influențeze alegerile din Ucraina și Germania

Volodimir Zelenski l-a criticat public pe miliardarul american Elon Musk pentru că încearcă să interfereze cu voința alegătorilor din Europa.

Liderul de la Kiev a declarat într-un interviu pentru 2DF că omul de afaceri american n-are dreptul să influențeze alegerile din Ucraina și Germania.



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Elon Musk a fost anul trecut implicat în alegerile federale pentru Parlamentul Germnaiei, după ce a susținut partidul naționalist Alternativa pentru Germania condus de Alice Weidel.

„Dacă ești bogat și poți influența politica Statelor Unite, dacă ești cea mai bogată persoană din lume, este bineînțeles periculos pentru state mai mici, unde să influențezi alegerile oamenilor. Dacă alegerea e proastă, se consideră că e cel mai bine ca altcineva să ia decizia în locul tău.

Zelenski spune că este riscant ca o persoană foarte bogată, cu influență la nivel global, precum Elon Musk, să se implice în alegerile din Germania sau Ucraina.

„Și credeți-mă, inflența lui Elon Musk, ce zice el în mesajul său, el crede că știe cum ar trebui europenii să trăiască, că ar trebui să aibă un rol în conducerea Germaniei, că cine ar trebui să fie la putere în Ucraina. Acestea nu sunt doar cuvinte. Dacă vin de la o persoană foarte bogată, care are și influență, n-are dreptul să ne influențeze. Este un cetățean al unei alte țări. Și pentru mine, fără îndoială, există riscuri, pentru că suntem gata să dăm exemple”, a spus Zelenski.

Sursa Foto: Facebook, Volodimir Zelenski