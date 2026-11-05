Un dosar penal instrumentat de polițiștii din Vâlcea a ajuns în atenția procurorilor anticorupție, după ce un ofițer cu funcție de conducere ar fi primit 5.000 de euro pentru a interveni în favoarea unui bărbat cercetat pentru infracțiuni rutiere. Este vorba despre Raoul Alexandru Păunescu, adjunct al șefului Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, reținut de DNA pentru trafic de influență.

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Potrivit anchetatorilor, presupusa tranzacție ar fi avut loc la 29 septembrie 2026. Comisarul-șef ar fi încasat banii de la un bărbat cercetat de Poliția Orașului Bălcești, căruia i-ar fi promis că poate determina echipa de anchetă să finalizeze dosarul cu o soluție de netrimitere în judecată.

Cazul viza două presupuse infracțiuni la regimul circulației: conducerea unui vehicul în perioada în care dreptul de a conduce era suspendat și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Promisiunea unei soluții favorabile, în schimbul a 5.000 de euro

DNA susține că Raoul Alexandru Păunescu ar fi invocat influența pe care o avea asupra polițiștilor din Bălcești, responsabili de cercetările penale, pentru a obține un rezultat favorabil persoanei care i-ar fi oferit banii.

În acest dosar, procurorii îl cercetează și pe cel care ar fi plătit suma, identificat prin inițialele L.I.C. Acesta are calitatea de inculpat pentru cumpărare de influență.

Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore, începând cu 4 noiembrie. O zi mai târziu, la 5 noiembrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi.

Procurorii solicită arestarea celor doi pentru 30 de zile

Următorul pas în dosar este prezentarea inculpaților în fața Tribunalului Argeș. DNA a anunțat că va solicita arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Ancheta este instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea.

În comunicatul prin care a anunțat măsurile dispuse, DNA a subliniat că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală și nu afectează prezumția de nevinovăție. Vinovăția celor doi urmează să fie stabilită de instanță.