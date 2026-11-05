„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 05 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Severin analizează efectele votului din SUA și explică în ce mod se va schimba poziția americanilor față de Ucraina. Este posibilă debarcarea lui Donald Trump? Răspunsul îl vom avea de la fostul ministru de Externe.

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru de externe, Adrian Severin, trage concluziile alegerilor din SUA și face primele previziuni ale poziționărilor pe plan internațional. În perioada 18–19 noiembrie, la Shenzhen, în China, se desfășoară summitul APEC unde este avută în vedere și o întâlnire Putin–Xi Jinping–Trump. Va fi posibilă întrevederea celor trei în condițiile în care până acum nu a fost anunțată o zi sau o oră exactă?

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Cine sunt consultanții din contractul semnat de Administrația Prezidențială cu o firmă de lobby pentru a ajuta România în relațiile cu Statele Unite? Ce se va întampla cu demersul după ce democrații au câștigat Congresul?

Preşedintele Autorității Electorale Permanente face dezvăluiri despre morții de pe listele electorale.

Ce ultim tun a dat Ilie Bolojan înainte să părăsească Guvernul? Cum a fost posibilă o tranzacție de jumătate de milion de euro prin firma fiului unui mare liberal?

Răspunsurile la toate aceste întrebări și alte subiecte și informații în exclusivitate, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți și reprezentanți ai partidelor din România.