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Cristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%. Când va fi deschis drumul

Cristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%. Când va fi deschis drumul
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Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările aferente ultimului lot aflat în construcție, pentru autostrada A0, a ajuns la 85%. Dacă vor permite condițiile meteo, va mai fi deschis un tronson de 10 kilometri, anul acesta.

Lucrările la ultimul lot în construcție din A0 au ajuns la 85%. Cristian Pistol, șeful CNAIR, estimează că aproximativ 10 kilometri vor fi deschiși circulației până la finalul anului, iar restul de 7 kilometri, până în aprilie 2027. Și șantierul Variantei Ocolitoare a depășit 65% stadiu de execuție. Un sector al drumului ar urma să fie finalizat în luna decembrie, spune Pistol.

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Mesajul lui Cristian Pistol. Sursă foto: Facebook.

„Lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din A0 au ajuns la 85%!

Am verificat astăzi șantierul, unde asocierea româno-italiană de constructori (Retter – Pizzarotti) lucrează la pasajele peste autostradă și la terasamente pe unele sectoare, iar pe altele așterne asfalt și montează parapete.

Dacă se menține ritmul și dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 (Joița – Corbeanca) și vor fi asigurate conexiunile cu DN1A și DN7.

Ultimii 7 km ai acestui lot vor fi deschiși anul viitor, până în luna aprilie, ceea ce va asigura și conexiunea semi-inelului nordic al A0 cu A1.
Tot astăzi am verificat și lucrările pe șantierul VO Buftea, unde progresul fizic a depășit 65%.

Constructorul austriac (Porr) lucrează acum la terasamente, consolidări, pasaje și rețele de utilități. Un sector din această Variantă Ocolitoare ar urma să fie finalizat în luna decembrie, pentru a putea asigura descărcarea A0 în DN1A.

Lucrările din zona București – Ilfov evoluează constant, iar rezultatele vor aduce și mai multe oportunități economice”, anunță Cristian Pistol pe Facebook.

Cristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%. Când va fi deschis drumul

Cristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%.  Foto: Facebook.

S-a deschis circulația pe Loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord

Vă reamintim că, în urmă cu o zi, a fost deschisă circulația pe Loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 Nord. Acum, șoferii pot circula pe o distanță de 13 kilometri, între Afumați și Glina. Tronsonul asigură legătura dintre A3 și A2. Astfel, șoferii pot circula pe 83 dintre cei 100 de kilometri ai Centurii Capitalei. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a încărcat imagini pe pagina sa de social media. Acestea pot fi accesate AICI.

„S-a deschis circulația pe Loturile 3 și 4 ale A0 Nord!

Sunt 13 km noi de autostradă, între Afumați și Glina, care asigură legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța).

De astăzi, se circulă pe 83 de km din cei 100 de km ai Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0), în condiții de siguranță și confort.

Anul acesta se va finaliza parțial și Lotul 1 al A0 Nord, care va asigura conexiunea cu DN1A și DN7.

În prima parte a anului 2027 se vor finaliza lucrările pentru a completa toată autostrada inclusiv prin conexiunea cu A1.

Din acel moment, întreaga A0 va fi în circulație și va putea asigura conexiuni de mare viteză între Moldova, Muntenia și Dobrogea”, a notat Ștefan Ovidiu Popa pe Facebook.

Sursă foto: Facebook / Cristian Pistol

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