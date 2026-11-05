Fostul președinte, Igor Dodon, susține că zeci de moldoveni vor să renunțe la cetățenie de teama mobilizării. Guvernul pregătește noi reguli pentru situații de război

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a cerut joi, 5 noiembrie, retragerea proiectului elaborat de Ministerul Apărării privind starea de asediu și starea de război.

Fostul președinte al Republicii Moldova susține că documentul a provocat îngrijorare în rândul populației, fiind interpretat de unii cetățeni drept un semnal că autoritățile se pregătesc pentru un scenariu asemănător celui din Ucraina.

”Acest proiect de lege trebuie categoric retras din Guvern. Prin această lege au fost aprinse spiritele în Republica Moldova. Mi s-au adresat zeci de persoane care sunt gata să renunțe la cetățenia Republicii Moldova și să plece din țară pentru a nu fi luate cu forța de pe stradă, ca în Ucraina”, a declarat Igor Dodon înaintea ședinței Parlamentului, notează Moldova 1.

Dodon a sugerat că proiectul de lege ar viza inclusiv diaspora, susținând că guvernarea ar urmări să îi ”oblige” pe cetățenii aflați peste hotare să revină în țară în cazul unei mobilizări. Potrivit documentului, cetățenii vizați ar trebui să contacteze urgent misiunile diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din statele în care locuiesc ori alte structuri competente desemnate și să urmeze instrucțiunile primite, în caz de război sau asediu.

Însă, expertului în securitate Andrei Curăraru a explicat, pentru Teleradio-Moldova, că noile prevederi ale proiectului de lege se referă doar la obligația anumitor categorii de cetățeni stabiliți în străinătate de a reveni în țară în caz de necesitate. Este vorba despre rezerviști și specialiști militari ale căror competențe sunt considerate importante pentru Armata Națională, mai scrie Moldova1.

Ce spun autoritățile din Republica Moldova

”Această lege vine să aducă claritate, să delimiteze sarcinile autorităților și să arate foarte clar ce au de făcut. Pentru că să acționezi într-o stare de asediu și de război, înseamnă să acționezi într-un regim de maximă responsabilitate. Nu există o responsabilitate mai mare a autorităților Republicii Moldova față de cetățenii săi decât într-o stare de asediu și de război. În joc sunt puse suveranitatea, integritatea teritorială și libertatea noastră”, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Apărării, responsabil de domeniul politicii de apărare, Ghenadie Cojocaru, la emisiunea ”În Context” de la Moldova 1, ediția din 4 noiembrie.