Ionuț Stroe, deputatul PNL fotografiat la manichiură, se încurcă în minciuni. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta și se contrazice singur în ceea ce privește orele la care ar fi ajuns în Parlament. Amenință în continuare presa și susține că este victima unui linșaj mediatic. Gândul a pus cap la cap declarațiile și demontează minciunile deputatului

Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, își contrazice propriile declarații publice, după doar câteva ore de când le-a făcut. Este vorba despre deputatul care a fost surprins miercuri, 4 noiembrie, la un salon de cosmetică din București, în timp ce o cosmeticiană îi făcea manichiura. La câteva ore după ce Gândul a publicat, în exclusivitate, imaginile în care parlamentarul îmbrăcat la patru ace, cu frizura aranjată și cu un zâmbet larg pe față, se răsfăța la salon, în loc să fie prezent în plen, a venit și prima sa reacție. Deputatul PNL a afirmat, în direct la Antena 3 CNN, că a mers „la ora 09:00” la ședința de manichiură și că „la ora 09:30, era în Parlament”. Același Ionuț Stroe a scris astăzi, pe pagina personală de Facebook, că „la ora 10:16 era în sala de plen și își înregistra fizic prezența”.

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Cea mai recentă versiune pe care Ionuț Stroe a prezentat-o în spațiul public: „Am întârziat 12 minute” / „Am fost ținta unui linșaj mediatic”

În postarea publicată joi, 5 noiembrie, deputatul PNL susține că fotografiile publicate în exclusivitate de Gândul au fost „făcute de un senator AUR, în jurul orei 09:25”, situație pentru care menționează că „există probe video”.

Mai mult decât atât, fostul purtător de cuvânt al partidului condus astăzi de Ilie Bolojan menționează că ședința de plen a Camerei Deputaților, programată la ora 10:00, „a început la ora 10:04”. Nu în ultimul rând, Stroe spune că a intrat în sala de plen la ora 10:16, atunci când și-a înregistrat prezența în sistemul electronic.

„FALS. Și vă dovedesc cu documente oficiale. Ieri am fost ținta unui linșaj mediatic. Câteva site-uri și televiziuni au difuzat fotografii cu mine, susținând că aș fi „chiulit” de la Parlament, cele mai multe fără să îmi fi cerut un punct de vedere înainte de publicare.

Faptele REALE sunt simple:

Fotografiile au fost făcute de un senator AUR, în jurul orei 9:25 (există probe video);

(există probe video); Ședința de plen a Camerei Deputaților pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi a început la ora 10:04 (se poate verifica pe înregistrările publice);

La ora 10:16 eram la sala de plen și îmi înregistram prezența, fizic, în sistemul electronic oficial.

Momentul din poze este ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LUCRU. Am participat la plen și la toate activitățile parlamentare de ieri cu o întârziere de 12 minute”, a scris liberalul în postarea publicată pe Facebook.

Deputatul PNL Ionuț Stroe amenință că dă în judecată Gândul și toată presa care a difuzat imaginile în care apare la manichiură: „Am vorbit deja cu avocații”

Cu câteva ore înainte de a publica postarea, Ionuț Stroe a intrat din nou în direct la Antena 3 CNN, unde a făcut noi declarații în care a amenințat că îi dă în judecată pe jurnaliștii care au publicat sau au distribuit știrea.

„Voi acționa în instanță pe toți cei care promovează imagini defăimătoare și minciuni. Mă voi adresa atât organelor de cercetare, cât și instanțelor, pentru a identifica persoana care a făcut poza și care m-a privit în ochi.

Am vorbit deja cu avocații, ei știu mult mai bine pe cine acționează în judecată. Există răspundere pentru aceste fotografii, modul cum au fost făcute, fără consimțământul meu. Există răspundere pentru promovarea și defăimarea persoanelor publice”, a declarat Ionuț Stroe la Antena 3 CNN.

Ulterior, deputatul PNL și-a reluat declarațiile în postarea publicată pe pagina personală de Facebook.

„Ca să nu rămână niciun dubiu și pentru a le folosi în demersurile subsecvente în instanță:

Am cerut oficial Secretarului General al Camerei Deputaților datele din sistemele instituției: ora intrării în Parlament, ora înregistrării prezenței și orele voturilor din plen, imediat ce le voi primi, le voi oferi ;

; Există înregistrări video din zona în care au fost făcute fotografille, pe care le-am solicitat oficial;

Am martori care au fost de față.

Materialul a fost preluat și multiplicat în presă. Un singur trust mi-a oferit drept la replică. În rest, denigrarea pornită de acest individ de la AUR continuă, fără să se țină cont că afirmația conform căreia aș fi ,,chiulit” este o știre falsă.

Transmit public că mă voi adresa organelor competente în privința tuturor celor care au produs, interpretat și distribuit aceste imagini”, a mai scris Ionuț Stroe în textul publicat pe Facebook, la scurt timp după declarațiile făcute la Antena 3 CNN.

Versiunea inițială confirmată în direct la televizor de același Ionuț Stroe: „La 09:30 am fost în Parlament”

La scurt timp după ce Gândul a publicat imaginile în care parlamentarul apare la ședința de manichiură, acesta a oferit o primă reacție, într-o intervenție tot la Antena 3 CNN.

În timpul declarațiilor, Ionuț Stroe a precizat că ședința de manichiură a avut loc înainte de activitatea parlamentară și că nu a întârziat la ședința de plen, aspect pe care îl contrazice cu noile informații pe care le prezintă în spațiul public.

„M-am dus la ora 09:00 dimineața (n.r. – la manichiură), la ora 09:30 am fost în Parlament”, a declarat Ionuț Stroe în seara zilei de miercuri, 4 noiembrie.

Totodată, deputatul a explicat că fiecare persoană are dreptul să decidă unde și cum își îngrijește igiena personală, motiv pentru care consideră că vizita la salonul de comsetică nu l-a împiedicat să își îndeplinească atribuțiile de parlamentar.